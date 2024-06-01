امام خمینی(ره) برادری و وحدت را معنا کرد

خبرگزاری مهر_ گروه استان‌ها؛ تقویم ایران عزیز در نیمه‌های خرداد ماه یک روز ویژه را در سینه خود ثبت کرده است. روزی که متعلق به همه است. فارغ از هر دین و آئین و مسلک و مرامی. آری! صحبت از ۱۴ خرداد و سالروز ارتحال روح خدا است. همان پیشوای بزرگ مسلمین که عصر حاضر به مانند او ندید و ثمره انقلابی که او با مدد الهی و میدان‌داری مردم متدین ایران عزیز برپا کرد، این روزها هزاران کیلومتر آن طرف‌تر باید جستجو کرد.

در کلام معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران آزادی و رهایی از چنگ استعمار و استکبار موج می‌زند، رهبر بزرگ ایران این کشور را برای همه انسان‌ها می‌دید تا فارغ از سلایق خود در یک نقطه اشتراک داشته باشند و آن هم برادری و برابری و هم قسم شدن در برابر دشمنان اسلام ناب محمدی.

شعار نه؛ عمل!

بر آن شدیم تا در روزهای منتهی به سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل با برخی عالمان اهل سنت خراسان شمالی داشته باشیم تا درباره ابعاد شخصیتی این رهبر بزرگ جهان اسلام قدری شفاف‌تر گفت‌وگویی داشته باشیم.

امام جمعه اهل سنت روستای کهنه جلگه شهرستان سملقان در گفت‌وگوی اختصاصی با مهر اظهار کرد: امام خمینی (ره) در عصر حاضر توانست انقلاب بزرگی را به پیروزی برساند که این کار ساده‌ ای نیست و امام خمینی (ره) یکی از طاغوت‌های جهان را از بین برد و مردم را از اسارت نجات داد.

محمدآخوند خادمی بیان کرد: امام خمینی (ره) معتقد بودند که امر وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی هم امری ممکن و هم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه بیان کرد: ایشان به موضوع وحدت و تقریب به عنوان یک امر تاکتیکی موقت و گذرا نگاه نمی‌کردند، امام وحدت و تقریب را تنها به لحاظ فکری و نظری دنبال نمی‌کردند بلکه همزمان در میدان عمل و اقدام حاضر بودند و علمای سایر بلاد مسلمین را به این امر دعوت می‌کردند.

آخوند خادمی با اشاره به نقش ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) در راستای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی بیان کرد: امام (ره) وحدت نوعی هماهنگی و اتحاد بین مسلمانان است که امام خمینی (ره) همواره بر این موضوع تاکید داشت.

تا کی پیروز خواهیم بود

امام جمعه اهل سنت روستای کهنه جلگه شهرستان سملقان بیان کرد: برجسته‌سازی مشترکات می‌تواند مانع از حرکت تفرقه‌افکنانه دشمنان علیه مسلمین شود لذا تمامی عالمان دین و متفکرین مسلمان باید بر این مسئله تکیه کنند و نقشه‌های استکبار را خنثی سازند.

وی گفت: تا زمانی که به فرامین امام و رهبری گوش دهیم و پشت سر آنها حرکت کنیم پیروز خواهیم بود هر چند دشمن از کانال‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، تحریم، تهدید، نظامی، شایعه‌پراکنی، تهمت و اتهام بخواهد اتحاد مردم را برهم بزند ولی ناکام می‌ماند و شکست خواهد خورد.

در ادامه این گزارش نیز گفت‌وگویی با امام جمعه اهل سنت مسجد خاتم الانبیا بجنورد داشتیم. حاج عبدالحکیم آخوند محمدی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص امام خمینی، متحد کردن قلوب بود؛ مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، زن و مرد را با هم متحد کرد تا به هدف بزرگ خود دست یابند.



وی بیان کرد: از همین رو است که علاقه مندان ایشان منحصر به یک قشر خاص و یا مذهب به خصوصی نیستند؛ به طوری که به جرأت می‌توان گفت اهل تسنن ایران پا به پای شیعیان بر سر آرمان‌های این امام ایستاده‌اند.

اتحاد رمز پیروزی است

امام جمعه اهل سنت مسجد خاتم الانبیا بجنورد گفت: حضرت امام به خاطر امنیت و آسایش مردم از جان خود مایه گذاشتند؛ وحدت و همراهی تمام اقشار جامعه دلیل اصلی پیروزی امام خمینی (ره) و ماندگاری آن تا به امروز است.

امام جمعه اهل سنت مسجد خاتم الانبیا بجنورد تصریح کرد: شعار اصلی ایشان همواره وحدت بود و در تمام رهنمودهای خود ملت را به سمت برادری و وحدت فرا می‌خواندند، به خاطر همین صداقت در گفتار و رفتار امام راحل بود که ملت نیز در زیر پرچم اسلام و تحت رهبری ایشان قرار گرفتند.

وی بیان کرد: خداوند نعمت‌های فراوانی به ما داده که اعضای بدن ما از این نعمت‌ها است، قدر نعمت‌ها را هنگام آسیب رساندن به این نعمت‌ها می‌دانیم و قدر این انقلاب اسلامی را باید بدانیم تا اینکه به انقلاب اسلامی آسیبی نرسد.

بدون تردید یاد و نام امام راحل تا همیشه در دل آزادگان خواهد ماند و این انقلاب با مدیریت خلف صالح ایشان یعنی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در سراسر جهان منشأ تحولات اساسی خواهد بود.