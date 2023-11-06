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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

عملیات اتصال خط انتقال فاضلاب خاوران به شبکه فاضلاب تبریز آغاز شد

عملیات اتصال خط انتقال فاضلاب خاوران به شبکه فاضلاب تبریز آغاز شد

تبریز- با اتمام عملیات اجرایی اتصال خط انتقال فاضلاب شهرک خاوران به شبکه فاضلاب شهری تبریز امکان بهره مندی و استفاده ساکنین در این مناطق از شبکه فاضلاب شهری میسر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: احداث و بهره برداری از خطوط انتقال و شبکه فاضلاب در مناطق مختلف شهر تبریز بمنظور جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهداشت عمومی جزو اولویت‌های کاری این شرکت محسوب می‌شود که علیرغم تنگناهای مالی مصمم به اجرای این طرح‌ها است.

وی افزود: در این راستا با توجه به مطالبه جدی همشهریان عزیز برای اجرا و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال فاضلاب شهرک خاوران، عملیات اجرایی آن در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل آبفای استان ادامه داد: با توجه به اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهرک ارم و ناقص بودن خط انتقال، با تخصیص اعتبار لازم از محل منابع داخلی از ابتدای مهر ماه امسال با جدیت و هماهنگی سایر ادارات دست اندر کار نسبت به شروع عملیات اتصال خط اصلی انتقال فاضلاب شهرک خاوران اقدام نموده است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب با اجرای خطوط انتقال شبکه فاضلاب در کلانشهر تبریز در حال حاضر بیش از ۵۵۲ هزار و ۱۰۱ فقره انشعاب فاضلاب با جمعیتی بالغ بر ۱ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۳۳۹ را تحت پوشش خدمات مربوط به جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار داده است که این امر در جهت ارتقا و افزایش امید به آینده مردم تأثیر گذار می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه فاضلاب کلانشهر تبریز ۹۰ درصد است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۰ کارگاه فعال در بحث اجرای پروژه فاضلاب در سطح کلانشهر تبریز مشغول به کار هستند.

کد مطلب 5931936

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    نظرات

    • US ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خاوران تبریز ،مردم از چاه برا دفع فاضلاب استفاده می کنند که واقعا خطرناکه برا محیط زیست

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