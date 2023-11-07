دکتر محمد محمدی مسعودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بورس دولت‌های خارجی گفت: در سایت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان یک قسمتی به فراخوان بورس دولت‌های خارجی اختصاص داده شده است. مهمترین آن تفاهم نامه با کشور مجارستان است که به موجب آن هرساله ۱۰۰ نفر برای بورس تحصیلی به این کشور معرفی می‌شوند تا در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف این کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کنند.

وی ادامه داد: این فراخوان هرساله در یک زمان مشخص اعلام می‌شود و همه افراد در صورتی که مدرک و شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند ثبت نام کنند، در صورت لزوم دعوت به مصاحبه شده و به کشور مجارستان معرفی می‌شوند البته با توجه به تفاهم نامه مشترک دو طرفه ای که منعقد شده است، کشور مجارستان نیز دانشجویان خود را برای تحصیل در کشور ما معرفی می‌کند.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان افزود: علاوه بر کشور مجارستان بورس‌های تحصیلی با برخی دیگر از کشورها نیز داریم، به عنوان مثال در طول سال گذشته برای کشور چین بسته به رشته و موضوع چند فراخوان بورس برگزار کرده ایم از جمله رشته‌ها می‌توان به رشته هوا فضا و مدیریت اشاره کرد، دانشجویان ما می‌توانند در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در برخی از دانشگاه‌های چین این دوره را طی کنند.

وی ادامه داد: در بخش فراخوان بورس دولت‌های خارجی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان تنوعی از کشورهای مختلف وجود دارد و نکته مهم این است که ثبت نام را ما انجام می‌دهیم و اسامی دانشجویان را به آن کشور معرفی می‌کنیم و آن کشور افراد معرفی شده را به دلیل تفاهم نامه‌ای که با آن کشور داریم، بورس می‌کند.

مسعودی درباره اینکه برای کشور چین سالانه چند فراخوان بورس تحصیلی برگزار می‌شود افزود: سال گذشته ۳ بار فراخوان بورس تحصیلی برای کشور چین برگزار شد. برخی از فراخوان‌های بورس‌های دولت‌های خارجی، شامل بروس تحصیلی عراق، مالزی، ژاپن، مجارستان، برزیل، صربستان، چین و برونئی می‌شود.

شیوه نامه بهره مندی از بورس دولت‌های خارجی:

این شیوه نامه جهت استفاده بهینه و توزیع عادلانه بورسیه‌های تحصیلی اعطایی از طرف دولت‌های خارجی، در قالب تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تبصره ماده ۱۰ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور (مصوب -۱۳۶۸.۰۱.۲۵ مجلس شورای اسلامی) و بند ۳ از ماده ۵ آئین نامه اعطای بورس تحصیلی اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۲ جهت طرح و تصویب در شورای مرکزی بورس تدوین شده است.

۱-۱ اطلاع از بورسیه‌های واگذار شده و شرایط بهره مندی از طریق اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، وزارت امورخارجه، رایزنان علمی و سایر مراجع

۱-۲ بررسی اعتبار علمی بورسیه‌های واگذار شده به لحاظ اعتبار دانشگاه، مقطع تحصیلی، رشته‌های مورد نیاز.

۱-۳ اطلاع‌رسانی از طریق سایت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان و همچنین بخشنامه به دانشگاه‌ها جهت درج در سایت دانشگاه.

۱-۴ ثبت نام متقاضیان در سامانه‌های معرفی شده در اطلاعیه بورسیه تحصیلی.

۱-۵ بررسی، ارزیابی و تأیید نهایی پذیرش توسط کمیته تخصصی – علمی، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان.

۱-۶ اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی به وزارت امورخارجه، رایزنان علمی، و ارگان ذیربط.

۱-۷ اولویت اعطای بورس تحصیلی با دارندگان دانش‌نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

شرایط عمومی متقاضیان

۲-۱ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-۲ ایمان و اعتقاد به دین اسالم، نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه. تبصره :۱ اقلیت‌های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند.

۲-۳ نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی و محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب آرا مراجع قانونی و سابقه محکومیت کیفری موثر.

۲-۴ عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

۲-۵ داشتن سلامت جسمانی و روانی و برخورداری از توانایی جسمی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.

۲-۶ دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۲-۷ برای متقاضیان ذکور، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم، و یا معافیت تحصیلی دارای اعتبار ضروری است.

۲-۸ دارا بودن گواهی آزمون زبان انگلیسی از مراکز داخلی معتبر و مراکز بین المللی با دریافت حداقل ۵۰ درصد نمره کل؛ (با تشخیص اداره کل بورس و اعزام دانشجویان) ,DUOLINGO ,IBMI,TOLIMO ,MSRT ,TOEFL ,IEILTS

تبصره :۲ برای کشورهای غیر انگلیسی زبان درصورت عدم ارائه گواهی آزمون زبان انگلیسی، ارائه گواهی مبنی بر تسلط در حد متوسط زبان رسمی آن کشور الزامی است.

۲.۹ شرکت متقاضیان در مصاحبه حضوری که توسط اداره کل بورس و اعزام دانشجویان و کمیته تخصصی برگزار می‌گردد.

۲-۱۰ متقاضیان می‌بایست علاوه بر شرایط فوق، شرایط خاص اعلامی از آن دولت را نیز دارا باشند.

۳-۱ دانشجویانی که برای استفاده از بورس دولت‌های خارجی پذیرفته می‌شوند با تعهد و تضمین (دو کارمند) و یا در صورت تمایل سپردن وثیقه ملکی، که به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان می‌سپارند می‌بایست، پس از اتمام تحصیلات در موعد مقرر به کشور باز گردند.

شرایط و میزان تعهد

نوع تعهد: -۱ کارمند (برای مقطع کارشناسی ارشد ۱ نفر و مقطع دکتری ۲ نفر) -۲ وثیقه ملکی

میزان مبلغ تعهد: مقطع ارشد به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان – مقطع دکتری ۴۰۰ میلیون تومان

میزان خدمت: به میزان مدت زمان مقطع تحصیلی متقاضی.

نحوه آزادسازی تعهد: اشتغال به کار در داخل کشور و ارائه سابقه بیمه به مقدار مدت زمان مقطع تحصیل بعد از زمان فارغ التحصیلی اشتغال در بخش دولتی با تأیید مکتوب بخش دولتی مربوطه از الزام ارائه سابقه بیمه معاف است.

تبصره :۴ متقاضی بعد از گذشت یکسال از تاریخ فارغ التحصیلی، می‌تواند جهت انجام امور تعهد به کشور بازگردد.

۳-۲ تصمیم‌گیری نهایی و انتخاب متقاضیان در هر مرحله از فرایند، توسط کمیته تخصصی انجام می‌گیرد.

۳-۳ هرگونه درخواست انصراف، انتقال و آزادسازی تعهد و… توسط متقاضی، در کمیته تخصصی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

۳-۴ مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعات و مدارک مورد نظر مانند معدل، مدارک تحصیلی مورد نیاز و سایر مدارک، متوجه متقاضی بوده و در صورت اثبات تخلف، صلاحیت داوطلب در هر مرحله‌ای از پذیرش ابطال می‌گردد.

۳-۵ درخواست برای بورس دولت‌های خارجی، هیچگونه حقی برای متقاضی محسوب نخواهد شد.

۳-۶ درصورت انتخاب، به متقاضی هیچگونه مزایا و امتیازی علاوه بر آنچه توسط پذیرنده بورسیه اعلام شده است تعلق نمی‌گیرد.

۳-۷ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۳-۸ استفاده از بورس دولت‌های خارجی در طول دوران تحصیل هر فرد تنها یکبار امکان پذیر است.