اعطای بورس تحصیلی مجارستان به دانشجویان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان اعلام کرد براساس مذاکرات صورت گرفته بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس به دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری در رشته های مختلف تحصیلی موافقت کرده است.

این بورس برای سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به دانشجویان ایرانی اعطا می شود.

متقاضیان دریافت این بورس باید به آدرس الکترونیکی http://www.stipendiumhungaricum.hu مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام در رشته ها و دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت اقدام کنند.

متقاضیان باید تا ۱۵ اسفندماه مصادف با ۵ مارچ ۲۰۱۷ نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام و ارسال فرم ها به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان اقدام کنند.

شرایط دریافت بورس دولت ها

دانشجویانی که برای استفاده از بورس دول پذیرفته می شوند با تعهد و تضمین محضری که به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان می سپارند حسب نیاز، پس از اتمام تحصیلات در موعد مقرر برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند در داخل کشور خدمت کنند.

مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعات و مدارک مورد نظر مانند معدل مدارک تحصیلی مورد نیاز و سایر، متوجه متقاضی بوده و در صورت اثبات تخلف، صلاحیت داوطلب در هر مرحله ای از پذیرش ابطال می شود.

درخواست برای بورس دول، هیچگونه حقی برای متقاضی محسوب نمی شود.

درصورت انتخاب، به متقاضی هیچگونه مزایا و امتیازی علاوه بر آنچه توسط پذیرنده بورس دول اعلام شده است تعلق نمی گیرد.

حداکثر سن برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد ۳۰ سال و دکتری ۳۳ سال در زمان فراخوان است.

استفاده از بورس دول در طول دوران تحصیل هر فرد تنها یکبار امکان پذیر است.