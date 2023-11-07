شاهین شهر و نیشابور خواهر خوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه خواهر خواندگی ۲ شهر شاهین‌شهر و نیشابور صبح سه شنبه با حضور شهرداران (سعید ابریشمی راد _ سیدحسن میرفانی) و اعضای شورای اسلامی دو شهر و همچنین سیدمحمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه در سالن جلسات تالار شیخ بهایی شاهین‌شهر به امضا رسید.

سیدمحمدرضا کاظمی طبا فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهر شاهین شهر اظهار کرد: شاهین‌شهر با بیش از ۲۵۰ هزار جمعیت در حوزه‌های مختلف علمی، گردشگری، صنعتی و غیره دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه شهرستان شاهین‌شهر و میمه نزدیک به ۳۰ درصد مالیات ارزش افزوده استان اصفهان را تأمین می‌کند، افزود: نیروی کارگری و بیمه شده تأمین اجتماعی در شهرستان شاهین‌شهر و میمه از ۸۰ هزار نفر عبور کرد.

فرماندار شاهین‌شهر و میمه گفت: نگاه دولت سیزدهم و مدیریت استان اصفهان به شهرستان شاهین‌شهر و میمه یک نگاه ویژه ای است.

وی با بیان اینکه شهرستان شاهین‌شهر و میمه رتبه اول با سوادی و شهر نشینی استان اصفهان را دارد، تصریح کرد: مدیریت شهری شاهین‌شهر توانسته وظیفه خدمت رسانی را به مردم به خوبی انجام دهد.

کاظمی طبا بیان داشت: امیدواریم همکاری دو شهر شاهین‌شهر و نیشابور مایه خیر و برکت برای مردمان این دو دیار پر افتخار بشود.

ظرفیت‌های شهر نیشابور باید به درستی برای آیندگان تبیین شود

سیدحسن میرفانی، شهردار نیشابور در حاشیه آئین امضا تفاهم نامه خواهر خواندگی دو شهر نیشابور و شاهین‌شهر اظهار کرد: خوشحالیم که زمینه عقد خواهر خواندگی شهر نیشابور ۷ هزار و ۵۰۰ ساله با شهر علم، دانش و خلاقیت و نگین اصفهان شهر شاهین‌شهر فراهم شده است.

وی افزود: نیشابور افتخار دارد که میزبان اهل بیت علیهم السلام از جمله؛ امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام، خیام نیشابوری و بزرگان ادبیات و علمی ایران بوده است.

شهردار نیشابور با بیان اینکه شهر نیشابور بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود نهفته است، تصریح کرد: نیشابور ظرفیت بزرگ فرهنگی و علمی در آن نهفته است که هر چند در تاریخ ثبت شده است اما باید این ظرفیت‌ها برای آیندگان به درستی تبیین شود.

پیوند یک شهر صنعتی با یک شهر تاریخی

ابریشمی راد در آئین امضا تفاهم نامه خواهر خواندگی با بیان اینکه پیشینه شهر نیشابور به بزرگای تاریخ است، گفت: عصر امروز عصر ارتباطات است و باید برای رشد و ترقی از این ارتباطات استفاده کرد.

وی افزود: در تلاش هستیم، ظرفیت‌های بزرگ به ویژه صنعتی، علمی، فرهنگی و ورزشی شهر دوست دار کتاب شاهین‌شهر با شهر تاریخی همچون نیشابور پیوند دهیم.

شهردار شاهین‌شهر با اشاره به هویت تاریخی و اجتماعی شهر شاهین‌شهر، گفت: برنامه‌های مدیریت شهری شاهین‌شهر معطوف به حوزه محیط زیستی و خلاقیت است.

وی با بیان اینکه اقوام مختلف ایرانی با اتحاد و همدلی در شاهین‌شهر ساکن هستند، خاطرنشان ساخت: بیش از ۹۰ درصد معابر و میادین شهر شاهین‌شهر به مشاهیر و بزرگان ایران زمین است.