ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ بارش پراکنده باران در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: روز پنجشنبه بعد از ظهر سامانه بارشی از غرب کشور وارد شده و در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و برخی نقاط جنوب سبب بارش باران، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد.

روز جمعه این شرایط برای نیمه غربی و به صورت پراکنده در نقاطی از جنوب و جنوب شرق کشور ادامه خواهد داشت.

بیشینه بارش ها در استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال استان های فارس و خوزستان مورد انتظار است.

امروز (چهارشنبه) برای مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شرق کرمان و برخی مناطق سیستان و بلوچستان، رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

جمعه و شنبه در شرق، مرکز و جنوب شرق در برخی ساعات وزش باد شدید رخ می دهد که در مناطق مستعد همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۵ و حداقل دمای آن به ۷ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.