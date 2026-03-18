غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده شهروندان در آرامستان‌ها در پنجشنبه آخر سال و به منظور تسهیل در رفت‌وآمد زائران اهل قبور، تمهیدات لازم برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در همین راستا ۵۰ دستگاه تاکسی ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی شهروندان پیش‌بینی شده که به صورت رایگان به همشهریان خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این ناوگان حمل‌ونقل عمومی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۶ عصر در مسیرهای مشخص شده فعالیت خواهد داشت و شهروندان می‌توانند برای مراجعه به آرامستان و زیارت اهل قبور از این ظرفیت استفاده کنند.

شهبازی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۱۰ دستگاه خودرو از درب باب الحیدر به سمت بهشت زهرا بریموند برای جابجایی شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین ۱۵ دستگاه خودرو در داخل آرامستان مستقر خواهند شد تا شهروندان بتوانند برای تردد میان قطعات مختلف آرامستان و زیارت اهل قبور از آنها استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۲۵ دستگاه اتوبوس در مسیر انتهای مسکن تا میدان شهدا و ۲۰ دستگاه اتوبوس نیز در مسیر میدان آزادی تا میدان شهدا خدمات‌رسانی خواهند کرد.

شهبازی در پایان با اشاره به مسیرهای تعیین شده برای جابجایی شهروندان گفت: مسیر شماره یک از میدان آزادی به میدان شهدا، مسیر شماره دو از انتهای مسکن به میدان شهدا و مسیر سوم نیز در محدوده داخل آرامستان باغ فردوسی تا بریموند در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری تردد داشته باشند.