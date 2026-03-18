به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور قطر اعلام کرد که سازمان دفاع مدنی در تلاش برای مهار آتشسوزی در منطقه راسلفان در پی حمله ایران است.
پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حمله دشمن به زیرساختهای انرژی کشورمان، در بیانیهای اعلام کرده بود که پالایشگاه سامرف ـ عربستان سعودی؛ میدان گازی الحصن ـ امارات متحده عربی؛ مجتمع پتروشیمی الجبیل ـ عربستان سعودی؛ مجتمع پتروشیمی مسیعید و شرکت مسیعید هولدینگ وابسته به شرکت Chevron ـ قطر و پالایشگاه رأس لفان (فازهای ۱ و ۲) ـ قطر در ساعات آتی هدف قرار گرفته خواهد شد.
سپاه پاسداران در این بیانیه از تمامی شهروندان، مقیمان و کارکنان تاسیسات مذکور خواسته بود که فوراً این مناطق را ترک کنند و بدون هیچگونه تأخیر به فاصلهای امن منتقل شوند.
