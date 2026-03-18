به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات گسترده‌ای با استفاده از موشک و پهپادهای انتحاری علیه شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی، به‌ویژه در مناطقی چون «شومرا»، «کریات شمونه»، «کریات موتسکین»، «العویده» و «العدیسه» انجام داده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که 6 فرورند پهپاد متعلق به حزب‌الله به منطقه الجلیل نفوذ کرده‌اند.

همچنین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که در ساعت ۱۶:۱۵ بعد از ظهر امروز، تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک کریات شمونه با چندین پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفت.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در پی این حملات، چند پرتابه به مناطق کریات موتسکین و حیفا اصابت کرده و تیم‌های امدادی به محل اعزام شده‌اند. این رسانه‌ها همچنین اذعان کردند که یک ساختمان در کریات موتسکین، در نزدیکی حیفا، هدف اصابت مستقیم قرار گرفته است.