فرزاد آزادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از این تعداد ۶۸ مددکار مرد و ۳۴ مددکار زن هستند که با مدارک تحصیلی شایسته و تخصصی به جامعه هدف خدمات کیفی و مطلوبی ارائه می‌کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر مددجویان کمیته امداد، مددکاران در مراکز نیکوکاری با این مجموعه مردمی همکاری دارند تا با شناسایی و نظارت مستمر، خدماتی به نیازمندان به شکل محله‌محور ارائه شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل به برگزاری ۹ دوره آموزشی برای مددکاران در ۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز برگزاری این دوره‌های آموزشی با اولویت در حال انجام است تا بتوانیم مددکاران را بیشتر با فعالیت‌های تخصصی آشنا کنیم.

آزادپور از حمایت‌های مدیرکل کمیته امداد استان در پالایش جدید جامعه هدف قدردانی کرد و افزود: در سه ماهه اول امسال این پالایش به صورت دقیق و منسجم انجام شد و با سفرهای شهرستانی مدیرکل سعی کردیم تا اطلاعات خود را به‌روز کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه امسال بیش از یک‌هزار و ۱۵۴ پرونده تحویل مراکز نیکوکاری شد تا مددکاران بتوانند بررسی و ارائه خدمات به جامعه هدف را انجام دهند.

آزادپور از تهیه و ارائه ۴۳ گزارش برای همراهی مددکاران در رصد دقیق مددجویان در ابعاد مختلف خبر داد و اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های مددجویان مساعدت برای بهره‌مندی از سرپناه مناسب است که از هشت هزار و ۱۰۰ پرونده اقشار نیازمند، ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند مسکن شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در کنار شفافیت و صراحت قانونی در این حوزه، باید دستورالعمل‌ها به نحوی باشد که مددکاران امکان پاسخگویی و ارائه خدمات به جامعه هدف را داشته باشند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل ادامه داد: انتظار می‌رود در تأمین هزینه‌های اجرایی پذیرش و مددکاری از سرفصل‌های مشخص استان‌ها را کمک کنند تا محدودیتی در پرداخت هزینه‌های مددکاران نداشته باشند.