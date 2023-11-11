به گزارش خبرگزاری مهر، منابعی از داخل بیمارستان الشفاء به شبکه الجزیره اعلام کردند: درگیری های شدیدی در اطراف این بیمارستان جریان دارد. ما صدای جنگ افزارهای نظامی اسرائیل را می‌شنویم.

مدیر این بیمارستان ضمن هشدار درباره کشتار و رقم خوردن فاجعه جدید گفت: به علت قطع اکسیژن و برق نمی‌توانیم برای مجروحان کاری انجام دهیم. پهپادهای اسرائیلی هر جنبنده‌ای را هدف قرار می‌دهند. برخی کادر درمانی که ظرف ۳۵ روز بیمارستان را ترک نکرده بودند، از آن خارج شده و بار سنگینی بر دوشن کادر باقیمانده وجود دارد.

وی افزود: تأمین آب برای بیمارستان سخت است و ما بدون آب، برق و غذا خواهیم ماند.

از سوی دیگر دهها نفر از ساکنان محل الرمال در غزه اعلام کردند که تیم‌های امداد و نجات دیگر توان امداد رسانی به این همه مجروح را ندارند.

همزمان الجزیره از حملات شدید به اطراف بیمارستان اندونزی در شمال غزه خبر داد.