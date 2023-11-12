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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

علیرضابیگی در گفت‌وگو با مهر:

اسراییل از مقاومت مردم غزه خسته شده است

اسراییل از مقاومت مردم غزه خسته شده است

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه رژیم غاصب صهیونیستی از مقاومت مردم غزه خسته شده‌ است، گفت: سکوت غرب در مقابل جنایات رژیم اشغالگر قدس نشان داد آن‌ها فقط مدعی حقوق بشر هستند.

احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اظهارات وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «انداختن بمب اتم روی غزه یکی از گزینه‌های کابینه جنگ اسرائیل است.»، اظهار داشت: طرح این مباحث از سوی صهیونیست‌ها نشان دهنده آن است که آنان همه حربه‌های خود را علیه مردم غزه به کار برده و از مقاومت مردم غزه خسته شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نتانیاهو برای بقای حیات خود نیازمند آن است که دامنه جنگ را از آن چیزی که الان وجود دارد، گسترده‌تر کند، اما آنان راه به جایی نخواهند برد و شکست می‌خورند.

وی با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در مساله فلسطین، گفت: کشورهای غربی رسوایی خود را در این موضوع به همه نشان دادند. عجیب است که آنان در مقابل قرآن سوزی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و در توجیه این اقدام خود می‌گویند آزادی بیان در کشورمان برقرار است، اما همین مدعیان آزادی بیان، تظاهرات مردم علیه رژیم صهیونیستی را منع و محدود می‌کنند و اظهارنظر و شعار دادن علیه این رژیم غاصب را برنمی‌تابند.

علیرضابیگی افزود: سکوت غرب در مقابل جنایات و کودک کشی‌های رژیم اشغالگر قدس با ادعاهای قبلی آنان مبنی بر توجه به حقوق بشر و آزادی بیان منافات دارد. خیلی از کشورهای غربی که خود را مهد آزادی می‌دانند، این روزها اجازه نمی‌دهند در کشورشان مردم آزاده برای دفاع از حقوق فلسطین راهپیمایی کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این روزها برای همه مشخص شده است که میزان تعهد غرب برای ادامه حیات اسرائیل به مراتب بیش از آن چیزی است که تاکنون تصور می‌شد. موید این مساله آن است که بعد از عملیات طوفان الاقصی بسیاری از مقامات ارشد کشورهای غربی و آمریکا سراسیمه وارد فلسطین اشغالی شدند. آنان فقط مدعی حقوق بشر هستند و با سکوت خود در مقابل جنایات صهیونیست‌ها این موضوع را به اثبات رساندند.

وی متذکر شد: ذکر این نکته بسیار مهم است که اقدامات حماس و عملیات طوفان الاقصی، دفاع مشروع در مقابل اشغال و جنایات فجیع رژیم نامشروع صهیونیستی بود، اما از آن روز تاکنون رژیم صهیونیستی نتوانسته این شکست را تحمل کند و دست به این همه جنایت و کشت و کشتار زده است.

علیرضابیگی اظهار داشت: اقدامات اسرائیل علیه مردم غزه یک جنایت بزرگ علیه بشریت است که در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد. متأسفانه برخی از کشورهای عربی و اسلامی نه تنها هیچ گونه اقدام عملی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین انجام نداند، بلکه بخش قابل توجهی از انرژی و خوراک رژیم اشغالگر قدس را هم تأمین کردند. این در حالی است که آنان باید از ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند، برای محدود کردن اسرائیل استفاده کرده و آنان را تحریم و تحت فشار قرار دهند.

کد مطلب 5933942
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • سیدعباس حسینی IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
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      مرگ بر اسرائیل😔
    • معصومه IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      اقای بیگی هیچ راه کاری برای سران عرب این بت پرستان دوران جاهلیت نمی توان داد چون اگر کسی کاری بخواهد انجام دهد راهش را پیدا میکند واگر نخواهد بهانه اش را پیدا میکند کسی که خودش را بخواب زده باشدبیدار نمیشود ولی اگر خواب باشد بیدار میشود اینان رجال عرب نیستند اینان بتهای خاموش هستند

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