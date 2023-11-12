تساوی ال کلاسیکوی ایران در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶/۳۰ یکشنبه در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز شد.

سپاهان اصفهان برای این دیدار پیام نیازمند، هادی محمدی، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پور، رامین رضائیان، محمد کریمی، محمد قربانی، محمدجواد حسین‌نژاد، احسان پهلوان، رضا اسدی، فرشاد احمدزاده را در ترکیب دارد؛ ژوزه مورایس هدایت سپاهان در این مسابقه را برعهده دارد.

در آن سوی میدان، پرسپولیس با هدایت یحیی گل محمدی با علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، حسین کنعانی‌زادگان، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی‌فر، میلاد سرلک، سروش رفیعی، سعید صادقی، مهدی ترابی، محمد عمری و شهاب زاهدی پا به این مسابقه گذاشته است.

هدایت این مسابقه برعهده موعود بنیادی فر است.

دو تیم پس از نتایج ضعیف در هفته گذشته برای این مسابقه انگیزه خاصی دارند و به کسب سه امتیاز این مسابقه فکر می‌کنند.

تقابل این دو تیم به ال‌کلاسیکو ایران معروف است امروز در حالی برای هشتاد و دومین بار برگزار می‌شود که دو تیم رقیب جدی یکدیگر در کورس قهرمانی محسوب می‌شوند.

گئورگی گولسیانی، مسعود ریگی، دانیال اسماعیلی‌فر، میلاد سرلک و سروش رفیعی در ترکیب پرسپولیس سابقه بازی در سپاهان را دارند و در آن سو رضا اسدی، فرشاد احمدزاده، احسان پهلوان، رامین رضائیان و عیسی آل کثیر سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را در کارنامه دارند.

پرسپولیس در حال حاضر با ۱۷ امتیاز در رده دوم و سپاهان با دو بازی کمتر و ۱۲ امتیاز در رده نهم جدول است.

بازی با سوت موعود بنیادی فر بازی از ساعت ۱۶/۳۰ آغاز شد.

بازی در پنج دقیقه اول در میانه میدان دنبال شد؛ یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم پرسپولیس بازی را از کنار خط دنبال کرد و به شاگردانش نکات فنی را انتقال داد.

اولین خطر جدی مسابقه را سپاهان روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد؛ در دقیقه ۸ مسابقه رامین رضائیان روی پاس حسینی نژاد صاحب موقعیتی شد که توپ با برخورد به مدافعان پرسپولیس راهی کونر شد.

در ده دقیقه دوم بازی پرسپولیس بازی را در دست داشت اما سپاهان نیز توانست ضد حملاتی را ایجاد کند.

در دقیقه ۲۰ بازی روی صحنه‌ای داور یک آفساید روی شهاب زاهدی گرفت؛ افشین پیروانی و یحیی گل محمدی به شدت به تصمیم داور اعتراض کردند.

در دقیقه ۲۱ روی پاس سروش رفیعی توپ در محوطه جریمه زاهدی رسید که شوت سرضرب او را نیازمند به راحتی در اختیار گرفت.

میلاد زکی‌پور در دقیقه ۲۴ ارسال خوبی روی سر اسدی کرد که گولسیانی، مدافع سرخپوشان به خوبی این توپ را دفع کرد تا تقابل بهترین حمله لیگ با بهترین خط دفاع لیگ همچنان صفر صفر مساوی باشد.

در دقیقه ۳۲ روی ارسال زکی پور با پای راست، توپ به رضائیان رسید که او با بی دقتی توپ را به بیرون زد.

در دقیقه ۳۵ روی ارسال کرنر سروش رفیعی ضربه سر شهاب زاهدی، توپ به بازیکنان قرمز پوش خورد و به بیرون رفت.

شلیک محمد قربانی در دقیقه ۳۸ را بی راوند گرفت.

بنیادی فر، داور بازی دو دقیقه وقت تلف شده برای این مسابقه در نظر گرفت که در نهایت دو تیم نتوانستند کار خاصی پیش ببرد و این مسابقه با تساوی ٠ بر ۰ در نیمه نخست به پایان رسید.