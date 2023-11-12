به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خونویی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت‌های این سازمان را برای سی و یکمین هفته کتاب اعلام کرد و گفت: امسال با توجه به رویکرد نوجوان‌محور سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برنامه‌های متنوعی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و فراهم آوردن زمینه دستیابی آسان این قشر از جامعه به کتاب و منابع مطالعاتی همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی طراحی شده است.

خونویی از اجرای ویژه برنامه «تو شبیه کدوم کتابی؟!» در کتابخانه‌های منتخب فرهنگسراهای شهر تهران خبر داد و افزود: این طرح با هدف شکل‌گیری باشگاه نوجوانان فعال حوزه کتاب و کتابخوانی در کتابخانه‌های مناطق ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و فرهنگسراهای رسانه و انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی گفت: در این برنامه که تمامی مراحل از طراحی تا اجرا توسط نوجوانان صورت می‌گیرد؛ نوجوانان ضمن گزینش یک کتاب، داستانی واقعی و یا خاطره‌ای به‌یاد ماندنی و تأثیرگذار در زندگی افراد که به موضوع کتاب یا شخصیت اصلی داستان کتاب نزدیک است را انتخاب کرده و با نگاهی خلاقانه، پایان داستان آن کتاب را با توجه به محتوای جدید رقم خواهند زد.

خونویی افزود: در این فعالیت جدید و رشد یافته، رؤسای کتابخانه‌ها به‌عنوان آموزگار و مربی، نقشی پررنگ را در انتقال تجارب حوزه کتاب و کتابخوانی به اعضای این باشگاه به عهده دارند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از طرح «کتاب در گردش» یاد کرد و گفت: این برنامه با هدف ترویج اهدای کتاب و همچنین دست به دست شدن کتاب‌ها در بین شهروندان در فرهنگسراهای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار می‌شود. در این برنامه با اهدای کتاب به شهروندان، از آن‌ها دعوت می‌شود که پس از مطالعه کتاب، آن را به دوستان و نزدیکان خود هدیه دهند و آن‌ها را نیز دعوت به این کار کنند.

خونویی افزود: «کتابگرد هدهد» عنوان کتابخانه سیاری است که در مناطق کم برخوردار و روستاهای حومه تهران مستقر شده و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حوزه کتاب میزبان نوجوانان است.

وی گفت: همچنین طرح «کتابخانه گردی» با هدف آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان با کتابخانه‌ها و مهارت‌ها و مسئولیت‌های مورد نیاز یک کتابدار با همکاری اداره آموزش و پرورش هر منطقه در ۱۰۹ کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

خونویی از اهدای کتاب به کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار و روستایی خبر داد و افزود: در برنامه «کتابخانتو بساز!»، طی فراخوانی از شهروندان درخواست می‌شود تا کتاب‌های بلااستفاده خود در رده سنی کودک و نوجوان را جهت تجهیز کتابخانه‌های مناطق محروم و کم برخوردار حومه شهر تهران به نزدیکترین کتابخانه محل سکونت خود اهدا کنند.

وی در پایان گفت: توزیع کد تخفیف خرید کتاب از انتشارات منتخب، ثبت‌نام رایگان کتابخانه‌ها و بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه نوجوانان و اعضای باشگاه کتاب ۱۰۰ تایی‌ها، تجلیل از کتابداران کتابخانه‌ها و فعالان حوزه کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی، به‌روزرسانی و تأمین منابع کتابخانه‌ها و… از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب است.