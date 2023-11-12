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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی مطرح کرد؛

مشارکت مستقیم استان‌ها در تصمیم گیری‌های سازمان نهضت سواد آموزی

مشارکت مستقیم استان‌ها در تصمیم گیری‌های سازمان نهضت سواد آموزی

کرمانشاه- معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی گفت: مشارکت مستقیم و سازنده استان‌ها در تصمیم سازی‌های سازمان نهضت سواد آموزی قبل از ابلاغ نتیجه هم‌اندیشی آنها با همدیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بروجی بعد از ظهر یکشنبه در اولین جلسه منطقه‌ای معاونین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش قطب ۲ کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قطب بندی کشور خواست استان‌ها بود که سازمان به وجود مشغله‌های فراوان مجوز آن را دریافت و اجرا کرد.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه قطب ۲ کشور شامل استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی و کردستان، افزود: کشور با توجه به همجواری و اشتراکات بومی استان‌ها به پنج قطب تقسیم شد.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی به بیان اهداف قطب بندی استان‌ها پرداخت و گفت: این اقدام در راستای کم کردن فاصله ستاد و صف، ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر همکاران سازمان نهضت سواد آموزی در سراسر کشور، تبادل و انتقال تجربه‌ها و نیز پاسخگویی و رفع ابهام به سوالات استان‌هایی که به لحاظ فرهنگی و اقلیمی شرایط تقریباً یکسانی دارند صورت پذیرفته است.

بروجی با اشاره به مسیر تحقق اهداف کلان سازمانی ادامه داد: طرح قطب بندی استان‌ها موضوعاتی از جمله ایجاد وحدت رویه در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین و هماهنگی در اجرای سیاست‌های سازمان را دنبال می‌کند.

‌به گفته وی، نتیجه مراودات، ارتباطات و هم اندیشی استان‌ها با یکدیگر مشارکت مستقیم و سازنده آنها را در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های سازمان نهضت سواد آموزی قبل از ابلاغ رسمی هر طرح و تصمیمی در پی دارد که نتیجه آن اجرای برنامه‌ها با کمترین خطای ممکن خواهد بود.

بروجی با بیان اینکه قطب بندی برخی از مشکلات کنونی سازمان نهضت سوادآموزی را حل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: نگاه‌های ریزبینانه به مسائل حوزه سوادآموزی و پیگیری آن به صورت قطبی در راستای تحقق اهداف با برگزاری نشست‌های صمیمی در استان‌ها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: این نشست‌ها باید از حالت صرفاً تشریفاتی و دستوری خارج و به نشست‌های پویا و فعال تبدیل شود چرا که علاوه بر تحقق اهداف، موجب تغییر نوع نگاه حاکم و تقویت و توانمندی معاونت‌های سواد آموزی خواهد شد.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اهمیت مسئله تبلیغ و ترویج، بیان کرد: اگر بخواهیم جایگاه سازمان و رسالت و مأموریت آن به خوبی دیده شود قطعاً باید در استان‌ها فعال و پویا عمل کنیم و با بهره گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های مختلف با سازمان‌ها و دیدار با مسئولان استانی نهضت سوادآموزی را به جایگاه واقعی خود برسانیم که لازمه آن رسانه‌ای شدن همه این اقدامات است.

بروجی خطاب به معاونین سواد آموزی ادارات آموزش و پرورش استان‌ها گفت: هر یک از شماها تکلیف دارید تا از این ظرفیتی که به صورت قانونی ابلاغ شده در جهت هم افزایی، و تعامل بیشتر و تبادل تجربیات استفاده و به اهداف و نتیجه مدنظر دست پیدا کنید.

گفتنی است، در این جلسه موضوعاتی از جمله تشکیل جلسات منظم، بیان و رفع مشکلات و ارائه راهکارها، ارتباط مستمر و مؤثر سازمان و استان‌ها و بالعکس مطرح و نیز تقدیر از استان‌های فعال در اجرای برنامه‌ها و اهداف سازمان نهضت سواد آموزی انجام شد.

کد مطلب 5937259

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    نظرات

    • پرتال IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 1
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      با سلام لطفاً به فکری برای تععین تکلیفی آموزشیار یاران نهضت قبل 92 بکنید دیگه خسته شدیم از این بلا تکلیفی همون طوری که شما آگاه هستید و قبول دارید این عزیزان در شرایط سخت زحمت های بسیاری کشیده آمد و فعلا هم به نتیجه ای نرسیده آمد با تشکر فروان گروهی از آموزش دهنده های نهضت قبل 92 لطفاً رسیدگی کنی
    • زهرا قاسمی IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 1
      پاسخ
      تو را خدا فکری به حال ما نهضتی ها سال ۹۲ کنید چقدر حرف بشنویم با سختی این چند سال را گذروندیم مثل ۹۱به قبل عمل کنی د از بین ما خیلی ها را گرفتید از جمله ایثار گران به خدا ما هم ناراحت از گرفتن اونا نیستیم برا ما هم فکری کنید
    • GB ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 1
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      تو را خدا بازم معلم نهضت بردارین بزارین از این طریق بریم معلم بشیم دیگه ارشد تموم کردم بیکارم
      • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
        2 0
        تو استخدامی شرکت کن خودت رو آواره کوچه پس کوچه ها نکن
      • مریم IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
        0 0
        انگار اونها که ده سال سابقه دارند استخدام شدند که شما هم میخواهید بیاید
    • علی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سلام. به همون دانش آموز ها اهمیت بدید کافیه.اگه از چند سال قبل این هزینه ای که تونهضت کردید به آموزش پرورش می‌دادید الان بازمانده از تحصیل نداشتیم که نهضت سواد آموزی تشکیل بدید.
    • رضا IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 1
      پاسخ
      سلام ..با اینکه کمبود معلم هست چرا مثل دوره های گذشته نهظتی ها رو بر نمیدارین .انتظار دارین بعده ده سال هنوز کار کنیم تا امار باسوادی شما بالا برود
    • مصطفی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 1
      پاسخ
      با سلام من به اموزشیاری نهضت علاقه دارم چگونه می توان جز مربیان نهضت شوم مدرک کارشناسی دارم لطفاً طریقه‌ی راه یابی به این شغل ما را راهنمایی نمایید باتشکر
    • مصطفی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 2
      پاسخ
      با سلام من به اموزشیاری نهضت علاقه دارم چگونه می توان جز مربیان نهضت شوم مدرک کارشناسی دارم لطفاً طریقه‌ی راه یابی به این شغل ما را راهنمایی نمایید باتشکر
    • فرقی IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 2
      پاسخ
      وقتی بی عدالتی هست واسه این بنده خداها چه فرقی بین ۹۱ و۹۲ هستش چرا استخدام نمیشن
    • پروانه محمودی IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 1
      پاسخ
      با سلام...خواهشمندم آموزشیار های نهضت سوادآموزی را که سال ها زحمت کشیدم را استخدام کنید ..کارشناسی روانشناسی عمومی هستم
    • نرجس IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من نهضتی با ۱۱ سال سابقه .دیگه بی سوادی نیست که بخواد آموزش ببینه اگه هم هست یا معلولیت داره یا مشکل ذهنی ...تو رو خدا فکری به حال ما نهضتی ها بکنید و ما رو تعیین تکلیف کنید
    • امیر US ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خداییش در حق ما آموزش دهندگان نهضتی داره ظلم میشه آخه ۱۰ساله داریم زحمت میکشیم پس کی قراره تعیین تکلیف بشیم چرا دوست ندارین هیشکی ازتون راضی باشه .
    • سهیلا رحیمی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام من آموزشیار نهضت هستم با11سال سابقه ی کاری لطفایه فکری برای استخدام 92به بعدبفرمائید

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