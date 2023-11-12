به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بروجی بعد از ظهر یکشنبه در اولین جلسه منطقه‌ای معاونین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش قطب ۲ کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قطب بندی کشور خواست استان‌ها بود که سازمان به وجود مشغله‌های فراوان مجوز آن را دریافت و اجرا کرد.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه قطب ۲ کشور شامل استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی و کردستان، افزود: کشور با توجه به همجواری و اشتراکات بومی استان‌ها به پنج قطب تقسیم شد.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی به بیان اهداف قطب بندی استان‌ها پرداخت و گفت: این اقدام در راستای کم کردن فاصله ستاد و صف، ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر همکاران سازمان نهضت سواد آموزی در سراسر کشور، تبادل و انتقال تجربه‌ها و نیز پاسخگویی و رفع ابهام به سوالات استان‌هایی که به لحاظ فرهنگی و اقلیمی شرایط تقریباً یکسانی دارند صورت پذیرفته است.

بروجی با اشاره به مسیر تحقق اهداف کلان سازمانی ادامه داد: طرح قطب بندی استان‌ها موضوعاتی از جمله ایجاد وحدت رویه در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین و هماهنگی در اجرای سیاست‌های سازمان را دنبال می‌کند.

‌به گفته وی، نتیجه مراودات، ارتباطات و هم اندیشی استان‌ها با یکدیگر مشارکت مستقیم و سازنده آنها را در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های سازمان نهضت سواد آموزی قبل از ابلاغ رسمی هر طرح و تصمیمی در پی دارد که نتیجه آن اجرای برنامه‌ها با کمترین خطای ممکن خواهد بود.

بروجی با بیان اینکه قطب بندی برخی از مشکلات کنونی سازمان نهضت سوادآموزی را حل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: نگاه‌های ریزبینانه به مسائل حوزه سوادآموزی و پیگیری آن به صورت قطبی در راستای تحقق اهداف با برگزاری نشست‌های صمیمی در استان‌ها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: این نشست‌ها باید از حالت صرفاً تشریفاتی و دستوری خارج و به نشست‌های پویا و فعال تبدیل شود چرا که علاوه بر تحقق اهداف، موجب تغییر نوع نگاه حاکم و تقویت و توانمندی معاونت‌های سواد آموزی خواهد شد.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اهمیت مسئله تبلیغ و ترویج، بیان کرد: اگر بخواهیم جایگاه سازمان و رسالت و مأموریت آن به خوبی دیده شود قطعاً باید در استان‌ها فعال و پویا عمل کنیم و با بهره گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های مختلف با سازمان‌ها و دیدار با مسئولان استانی نهضت سوادآموزی را به جایگاه واقعی خود برسانیم که لازمه آن رسانه‌ای شدن همه این اقدامات است.

بروجی خطاب به معاونین سواد آموزی ادارات آموزش و پرورش استان‌ها گفت: هر یک از شماها تکلیف دارید تا از این ظرفیتی که به صورت قانونی ابلاغ شده در جهت هم افزایی، و تعامل بیشتر و تبادل تجربیات استفاده و به اهداف و نتیجه مدنظر دست پیدا کنید.

گفتنی است، در این جلسه موضوعاتی از جمله تشکیل جلسات منظم، بیان و رفع مشکلات و ارائه راهکارها، ارتباط مستمر و مؤثر سازمان و استان‌ها و بالعکس مطرح و نیز تقدیر از استان‌های فعال در اجرای برنامه‌ها و اهداف سازمان نهضت سواد آموزی انجام شد.