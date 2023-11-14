اگر با اسرائیل مبارزه نشود بعد از غزه نوبت بقیه کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب خرسند، استاد و فعال اجتماعی اهل سنت استان فارس در همایش «غزه مظلوم مقتدر» درباره موضوع فلسطین بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های بسیار خطرناکی که انسان و مجموعه‌ها چه به شکل فردی و چه به شکل دولتی و جمعی به آن مبتلا می‌شود آفت ظلم و ستم‌گری است و انسان یا مجموعه‌ای یا دولتی که به دنبال زیاده خواهی است، به دنبال این است که خود را برتر و بهتر از دیگران بداند قطعاً به سمت و سوی این آفت کشیده خواهد شد و قطعاً برای اینکه یک چنین کار ناشایستی را برای خودش محقق کند به ظلم و ستم دست می‌زند.

وی افزود: ظلم و ستم یک از خطرناک‌ترین آفت‌هایی است که زندگی و آزادی و اختیار انسان را تهدید می‌کند همچنین ظلم خیلی خطرناک است. خداوند با صفت رحمان و رحیم بودنش هم در حدیث قدسی پیامبر عزیز می‌فرماید: رحمت من از خشم و غضبم سبقت گرفته است.

خرسند ادامه داد: دعوت دین اسلام به تسامح و دیگر پذیری و مهر و محبت است اما در مقابل ظلم خداوند به مؤمنان اجازه مقاومت و ایستادگی از نوع قتال و جنگیدن می‌دهد و به آن‌هایی که ظلم شده، اجازه جنگیدن داده شده است و می‌توانند در مقابل ظالم بجنگند. چرا که مهم‌ترین گوهره انسان آزادی و اختیار است که با ظلم از بین می‌رود.

وی افزود: رژیم غاصب صهیونیست به پشتوانه دوستان و همکارانش دست به چنین عمل ناشایستی می‌زند و ظالمانه وارد کشور فلسطین می‌شود.فلسطین را اشغال می‌کند و مردمش را آواره می‌کند و از تمام قدرت خود در جهت ظلم و ستم برای نابودی مردم فلسطین حتی کودکان و زنان و همه موجودات زنده در آن آب و خاک استفاده می‌کند. اسرائیل دست به نسل کشی زده و تلاش می‌کنند فلسطین را در انظار جهانیان از بین برد.

این استاد و فعال اجتماعی اهل سنت استان فارس اظهارداشت: موضوعی که بر همگان پوشیده نیست و در دنیای امروز با وجود رسانه‌های قوی و امکانات زیاد رسانه‌ای می‌بینیم، این است که که این غاصبان از هیچ پستی کوتاهی نمی‌کنند. به هر شکل و نمونه‌ای آن ظلم و ستم شأن را به رخ جهانیان می کشند. انگار که هیچ بویی از انسانیت و شرافت و دوستی و محبت نبرده‌اند.

وی بیان داشت: در مقابل ملت فلسطین اجازه شرعی دارد که در مقابل اسرائیل ظالم ایستادگی کنند. حقیقت هم همین است یا پیروزی یا شهادت. چون زندگی بدون آزادی و شرافت ارزشی ندارد. برای تحقق این امر یا باید به پیروزی رسید یا با شهادت زندگی را به اتمام رساند و نزد پروردگار بازگشت.

خرسند گفت: زندگی که در آن اختیار و آزادی نیست، ارزشی ندارد. این رژیم به حد و انتهای ظلم رسیده است. اسرائیل غیر از اینکه این سرزمین را اشغال کرده، مردم فلسطین را در حصاری قرار داده که آب و غذا و سوخت و انرژی را از آنها دریغ می‌کند حتی اگر برایش ممکن بود هوا را از مردم فلسطین دریغ می‌کرد.

وی ازود: اسرائیل حصاری دور ۲ میلیون انسان کشیده است و آن‌ها در زندانی قرار داده است که با اراده این ظالمان می‌توانند زیست کنند. یک گذرگاهی تحت عنوان گذرگاه رفح باز کرده است تا جهانیان را فریب دهد اما در همان‌جا هم حاکمی گذاشته است که از خودش بدتر است. دستش به خون ۵ هزار نفر انسان آغشته شده است. ظلم‌های متفاوت و متنوعی بر مردم پیاده کرده است.

خرسند یادآور شد: امروز مردم فلسطین برای گرفتن این حق‌شان یعنی آزاد زیستن، به پا خواسته‌اند. متأسفانه بخش زیادی از جامعه این درک و دانش را کسب نکرده‌اند و تصور می‌کنند فلسطینی‌ها به دنبال جنگ هستند و خودشان حمله را شروع کرده‌اند. در حالی که این تصور اشتباه است. این جنگ از دهه ۴۰ شروع شده است. داستان برای امروز و دیروز نیست. اما الان دیگر برای مردم فلسطین این ظلم و ستم قابل تحمل نیست و در مقابل چنین ظالمی باید ایستادگی کنند.

این استاد و فعال اجتماعی اهل سنت استان فارس اظهارداشت: متوجه شدیم در حرکت مبارک حماس که در مقابل این ظلم و ستم انجام شد، این رژیم و همدستانش مجموعه‌ای پوشالی و تو خالی هستند. دنیا فهمید این دموکراسی که از آن حرف می‌زنند فقط یک حرف است. صرفاً یک نوشته‌هایی روی کاغذ است. پس این رژیم فقط به دلیل اینکه خودش آن را برتر از دیگران می‌دانند یک چنین اقداماتی دارد.

وی گفت: در کجای دنیا به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند؟ به خانه‌ها و مدارس و کلیسا و مساجد حمله می‌شود؟ اینها آمده‌اند تا با نسل کشی، مردم غزه را از بین ببرند. نسل کشی تمام عیاری را در سرزمین فلسطین انجام دهند. اسرائیل دشمن انسانیت هستند.

خرسند افزود: در نگاه صهیونیست‌ها بعد غزه، نوبت به بقیه کشورها و انسان‌ها برای انجام ظلم می‌رسد. چون اساساً اسرائیل نگاهش به دنیا همین است. کسی که کمی درباره چگونگی تشکیل این حکومت مطالعه کرده باشد، به خوبی پی می‌برد که آن‌ها هیچ گونه نیت خیر و خوبی برای راه اندازی حکومتشان ندارند.

وی افزود: بر ما مسلمانان شایسته است که به شیوه‌های مختلفی که برایمان امکان پذیر است چه به شکل فردی، چه به شکل جمعی و حکومتی و چه سازمان‌های مردم نهاد همگی دست به دست هم بدهیم تا در مقابل چنین ظلم و ستمی ایستادگی کنیم. باشد که پروردگار منان به لطف و کرمش ما را یاری کند. همچنان که مؤمنان و مسلمانان را در جنگ بدر یاری کرد و فرشتگانش را به یاری مجاهدینش فرستاد و پیروز شدند.

این استاد و فعال اجتماعی اهل سنت استان فارس اضافه کرد: امیدوارم که پروردگار کمکش را برای برادران و خواهران مقاوم ما در فلسطین بفرستد خداوند بر پیروزی این ظالمان توانا است و قطعاً این یک بشارت بسیار بزرگی محسوب می‌شود که در نهایت به شرط مقاومت به شرط مقاومت و ایستادگی عطا خواهد کرد. ان‌شا الله که خداوند مردم مظلوم غزه را در پناه خویش حفظ کند.