رژیم صهیونیستی از وقفه ۴ ساعته حملات در غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حملات در غزه برای چهار ساعت متوقف خواهد شد تا باقیمانده غیرنظامیان این منطقه را ترک کنند.

ادرعی به زبان عربی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ما امروز عملیات‌ها در منطقه التفاح را از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به وقت محلی متوقف خواهیم کرد.

وی اضافه کرد که کریدور بشردوستانه جهت تخلیه غیرنظامیان از شمال نوار غزه دوباره از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ بعدازظهر فعال خواهد بود. این مسیر از جاده صلاح‌الدین تا جنوب غزه امتداد دارد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی فرصتی (۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به وقت محلی) را برای تخلیه در اختیار ساکنان اردوگاه الشاطی قرار خواهد داد.

از زمان عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه جنایت‌های روزانه رژیم صهیونیستی و هتک حرمت مسجدالاقصی در ۷ اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران بمباران نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه را آغاز کرده است. بنابر آمارهای رسمی تاکنون بیش از ۱۱ هزار فلسطینی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده‌اند که ۴۵۰۶ نفر از آنها کودک هستند و نزدیک به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مجروح شدند.