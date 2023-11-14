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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

وزش تندباد آخر هفته اردبیل را فرا می‌گیرد

وزش تندباد آخر هفته اردبیل را فرا می‌گیرد

اردبیل-مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی وزش باد تند تا نسبتاً شدید آخر هفته اردبیل را فرا می‌گیرد.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز سه شنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد ماند و آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی با بیان اینکه این روند تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: همچنین طی روز پنجشنبه شاهد وزش باد تند تا نسبتاً شدید گاهی توأم با گردوخاک محلی در سطح استان اردبیل خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از بعدازظهر پنجشنبه با ورود یک سامانه از شمال غرب کشور، بر میزان ناپایداری‌ها افزوده می‌شود به طوری که از شارش رطوبت خزری توسط این سیستم، کاهش نسبی دما، بارش باران، رخداد مه در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کوهی ادامه داد: بارش از عصر جمعه تا صبح روز شنبه داشته و با خروج این سامانه در عصر روز شنبه هفته آتی موقتاً جو استان پایدار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 5938809

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