به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری، نشست خبری اعطای نخستین دوره جایزه ملی آموزش هنر (سرو ایرانی) و نخستین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی آموزش هنر (نکته) با حضور محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش های هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارشد عین الهی مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران و اصحاب رسانه سه شنبه ۲۳ آبان ماه برگزار شد.

محمدحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست با اشاره به اهداف و رویکردهای دفتر برنامه‌ریزی و آموزش هنر و فعالیت های انجام گرفته در این زمینه گفت: یکی از اضلاع آموزش هنر، معلمان هنر هستند که در مجموعه وزارت ارشاد از آنها به عنوان هنرآموز یاد می‌کنیم. معلمان و مدرسان به مثابه یک پشتوانه مهم محسوب می‌شوند که اکنون در بخش‌های مختلف از جمله در هنرستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند. اما شاید آن گونه که باید به این قشر فرهیخته توجه نشده است. ما بحث پاسداشت مقام معلم را در طول سال داریم و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها بحث تجلیل از مقام معلم را دارند، اما به شکل خاص در حوزه هنر به شکل یک رویداد ویژه مورد توجه نبوده است. بر همین اساس دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری با هدف تکریم معلمان هنر، رویدادی را طراحی کرده است با عنوان جایزه ملی آموزش هنر تحت عنوان نشان «سرو ایرانی» که این نشان و جایزه قرار است به معلمان، استادان و مفاخر و کسانی که در زمینه آموزش هنر فعالیت دارند هر ساله اعطا شود.

اسماعیلی گفت: زمینه‌سازی و ایجاد انگیزه برای فعالان و معلمان حوزه آموزش‌های هنری در مراکز آموزش هنر، فراهم کردن شرایط مطلوب برای رقابت سازنده و رشد نظام تعلیم و تربیت و ترغیب مدرسان، تقدیر و تجلیل از مدیران و مدرسان نمونه مراکز آموزش هنر در سطح استانی و ملی و تلاش برای راه یافتن و به اجرا درآوردن شاخص‌های صحیح و دقیق در مراکز آموزش هنر از جمله اهداف این نشان است. از امسال که این رویداد آغاز شد به شکل سالانه ادامه خواهد یافت و مراکز آموزش هنری در این رویداد مشارکت داده خواهند شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش هنر در ادامه به روند اعطای نشان سرو ایرانی اشاره کرد و افزود: امسال هنرستان‌های هنرهای زیبا به عنوان نخستین مراکز در این رویداد حضور دارند. فرایند برگزاری آن نیز از خردا دماه شروع شده و با انتشار فراخوان در هنرستان‌های هنرهای زیبا آغاز شد. برای این امر در سه سطح ستاد تشکیل دادیم. سطح اول در هنرستان‌ها انجام شد و متقاضیان توسط ستاد بررسی شدند و هر هنرستان سه مدرس و هنرآموز برتر خود را معرفی کرد. بعد از آن در سطح استانی باز هم ستادی تشکیل یافت و پرونده هنرستان‌ها را در سطح استان با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی کرد و ستادها طی فرایند مدنظر یک مدیر و یک مدرس برتر را به ستاد مرکزی رویداد معرفی کردند و در نهایت نیز با تشکیل ستادهای هنرستانی و استانی ۸۷ پرونده به مرحله نهایی و ستاد مرکزی ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفت.

اسماعیلی همچنین به شاخص‌های ارزیابی اشاره کرد و گفت: مولفه‌های دانشی مشتمل بر مجموعه‌ای از آموخته‌ها، بینش‌ها و شایستگی‌های علمی متقاضیان، شاخص‌های تخصصی متشکل از مجموعه تلاش‌ها و شایستگی‌های علمی متقاضیان و مولفه‌های عملکردی که شامل رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در این شغل، انجام وظایف موثر و احترام و تکریم دیگران است به همراه شرایط و مولفه‌های اخلاقی نیز از دیگر نکاتی بود که در فرآیند آموزش هنر مورد توجه قرار گرفت. در ستاد مرکزی، این شاخص‌ها براساس فرمت‌هایی که ارایه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کسانی که شایسته دریافت این جایزه و نشان بودند، تعیین شدند تا نشان «سرو ایرانی» را به سه هنر آموز برتر هنرستان‌ها و یک مدیر برتر هنرستان‌ها تقدیم کنیم. در این چارچوب ۲ مدیر شایسته تقدیر و ۲ مدرس و هنرآموز نیز شایسته تقدیر خواهند بود. بخش دیگر ما مفاخر و پیشکسوتان حوزه آموزش‌های هنری هستند که در زمینه‌های مختلف فعالیت داشتند. شاخص‌ها استمرار در فعالیت آموزش و تربیت هنرجویان، تاثیرگذاری کمی و کیفی در آموزش، سوابق و کسوت، دارا بودن هدف و تعلیم و پژوهش در این عرصه بود که در مجموع ۶ نفر در اولین دوره، نشان «سرو ایرانی» را دریافت خواهند کرد. سودابه صالحی، حسین میثمی، رامتین شهبازی و محمدحسین ناصربخت داوران نهایی این رویداد هستند که کار انتخاب را برعهده داشتند.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه کتاب هنر اشاره کرد و گفت: از آنجایی که سی و یکمین دوره هفته کتاب از امروز آغاز شد و در این هفته برنامه‌هایی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقای شاخص‌های کتاب خوانی در نظر گرفته شده است، دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری برای نخستین بار این حوزه را مورد توجه قرار داد. در این چارچوب نمایشگاهی با هدف آموزش هنر برگزار می‌کنیم که نمایشگاه کتاب‌های تخصصی آموزش هنر با عنوان اختصاری «نکته» از آن جمله است و از روز شنبه ۲۷ آبان ماه این نمایشگاه در محل لابی تالار وحدت برپا می‌شود. در این نمایشگاه ۲ بخش اصلی داریم، یکی مروری بر نشر کتب آموزش هنر که در آن کتاب‌های آموزش هنری را که در طول سالیان گذشته چاپ و منتشر شدند در معرض دید عموم قرار خواهد داد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش هنر ادامه داد: بخش دیگر نیز بخش تازه‌های نشر کتب آموزش هنر است که ۱۲ ناشر فعال در این عرصه حضور دارند و آخرین و تازه‌ترین‌هایش نشر خود را در حوزه هنر در معرض دید قرار خواهند داد. این نمایشگاه با همکاری تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران برگزار می‌شود و بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب با موضوع خاص آموزش هنر در معرض دید قرار خواهد گرفت. موضوعاتی همچون هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای سنتی، سینما و انیمیشن، کودک و نوجوان و کلیات این عرصه است. در صدد هستیم تا در سالیان آینده نیز به شکل مستمر این نمایشگاه برگزار شود و از سال آینده رویداد کتاب سال آموزش هنر را برگزار کنیم و در آن از ناشران برتر این حوزه قدردانی کنیم. هدف ما این است تا از حوزه نشر و تالیف در عرصه هنر به شکل بهینه استفاده کنیم.

در ادامه ارشد عین الهی مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران نیز ضمن تشکر از برگزاری این نمایشگاه گفت: ما برگزاری نمایشگاه را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و امیدواریم که تداوم داشته باشد. تعداد ناشران عرصه هنر بیشتر از ۱۲ نفر نیست و ما از آنها خواستیم تا حضور داشته باشند که ناشران نیز بسیار استقبال کردند و نهایت همکاری انجام شد. حدود دوازده هزار عنوان کتاب تخصصی داریم که با تخفیف حداقلی ۱۰ درصد در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

در پایان از پوستر و نشان این رویداد که کیانوش غریب پور کار طراحی آن را برعهده داشت، نیز رونمایی شد.