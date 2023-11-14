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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

مشکلات دانشگاه‌ها با مشارکت دانشجویان رفع شود

مشکلات دانشگاه‌ها با مشارکت دانشجویان رفع شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار مشارکت دانشجویان در حل مشکلات دانشگاه‌ها شد و گفت: دانشجویان ظرفیت‌های زیادی دارند که باید از آن‌ها بهره‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه سمنان در محل نمازخانه این دانشگاه با اشاره به توانمندی‌های دانشجویان بیان کرد: زمینه مشارکت دانشجویان در حل مسائل دانشگاه فراهم شود.

وی خواستار توجه به احساس مسئولیت در بخش‌های مختلف کشورمان شد و افزود: همه ما باید خود را مسئول امور کشور بدانیم.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه دانشگاه‌ها در توسعه کشور نقش مهمی دارند، گفت: فرهنگ نیازمند سرمایه‌گذاری و اختصاص وقت زیاد است تا به مرور بتوانیم شاهد تحولات باشیم.

مطیعی همچنین گفت: ائمه جمعه نیز مسئولیت دارند تا مطالبات و مسائل مرتبط با دانشجویان را مورد پیگیری قرار دهند.

کد مطلب 5939096

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