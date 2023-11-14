به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه سمنان در محل نمازخانه این دانشگاه با اشاره به توانمندیهای دانشجویان بیان کرد: زمینه مشارکت دانشجویان در حل مسائل دانشگاه فراهم شود.
وی خواستار توجه به احساس مسئولیت در بخشهای مختلف کشورمان شد و افزود: همه ما باید خود را مسئول امور کشور بدانیم.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه دانشگاهها در توسعه کشور نقش مهمی دارند، گفت: فرهنگ نیازمند سرمایهگذاری و اختصاص وقت زیاد است تا به مرور بتوانیم شاهد تحولات باشیم.
مطیعی همچنین گفت: ائمه جمعه نیز مسئولیت دارند تا مطالبات و مسائل مرتبط با دانشجویان را مورد پیگیری قرار دهند.
نظر شما