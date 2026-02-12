وزیر خارجه قرقیزستان سالگرد پیروزی انقلاب را به عراقچی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جینبک کولوبایف وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان در پیامی خطاب به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت جشن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تبریکات و آرزوهای نیک خود را به ایشان ابراز داشت.

در بخشی از پیام وزیر امور خارجه قرقیزستان آمده است: عمیقاً معتقدم روابط و همکاری‌های دوستانه و دیرینه مبتنی بر حمایت و احترام متقابل بین جمهوری قرقیزستان و جمهوری اسلامی ایران، به طور مداوم و پویا به توسعه و تقویت خود ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه قرقیزستان در پایان برای وزیر امور خارجه کشورمان سلامتی و موفقیت و برای مردم ایران صلح و رفاه آرزو کرده است.