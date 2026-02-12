به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شامگاه پنجشنبه در پایان سفر دو روزه خود به استان سمنان، شاهرود را به مقصد تهران ترک کرد و مورد بدرقه مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی در این سفر، پس از حضور در شهرستان سمنان، روز پنجشنبه از طرح‌ها و زیرساخت‌های گردشگری شهرستان‌های دامغان و شاهرود بازدید کرد.

بازدید از کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، مسجد تاریخانه و تپه حصار دامغان، همچنین آرامگاه بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در شاهرود، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر دو روزه وزیر به استان سمنان بود.

صالحی‌امیری در حاشیه این سفر، در جمع فعالان گردشگری و مسئولان استانی حاضر شد و ضمن گفت‌وگو با آنان، بر ضرورت توسعه پایدار گردشگری در استان سمنان تأکید کرد.

وزیر میراث فرهنگی در پایان این بازدیدها، دستوراتی برای تسهیل‌گری در اجرای طرح‌ها، رفع موانع اداری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان سمنان صادر کرد.

مسئولان استانی و شهرستانی سمنان، دامغان و شاهرود این سفر را گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان دانستند و خواستار تداوم حمایت‌های ملی از این حوزه شدند.