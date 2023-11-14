به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی، با نتیجه ۲ بر یک بازی را به نوجوانان انگلیس واگذار کرد. در دیگر مسابقه این گروه هم تیم نوجوانان برزیل با نتیجه ۹ بر صفر مقابل «نیوکالدونیا» به برتری رسید.

با پایان دور دوم مسابقات در گروه C، تیم انگلیس با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۱۱+ صدرنشین است. برزیل با ۳ امتیاز و تفاضل ۸+ دوم است. تیم نوجوانان ایران هم با سه امتیاز و تفاضل گل صفر در رده سوم قرار دارد.

در دیدار پایانی دور گروهی تیم فوتبال نوجوانان ایران باید به مصاف «نیوکالدونیا» برود و نوجوانان برزیل و انگلیس هم با هم دیدار خواهند کرد.

نحوه صعود تیم‌ها به مرحله حذفی

در این مسابقات، دو تیم اول گروه‌های شش گانه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد و از بین ۶ تیم سوم چهار تیم که بهترین شرایط را داشته باشند به مرحله بعدی صعود خواهند کرد تا ۱۶ تیم مرحله یک هشتم نهایی را به صورت حذفی برگزار کند.

مطابق آئین نامه فیفا در صورت تساوی امتیازات دو تیم، برای تعیین تیم صعود کننده تفاضل گل، گل زده بیشتر و کارت زرد کمتر تیم صعود کننده را مشخص خواهد کرد.

به این ترتیب برای آنکه در روز آخر کار صعود نوجوانان ایران به اما و اگر کشیده نشود ضروری است در سومین بازی مقابل «نیوکالدونیا» با اختلاف گل مقابل این تیم پیروز شود. بدین ترتیب در صورت تساوی امتیازات موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:

۱- تفاضل گل بیشتر

۲- گل زده بیشتر

احتمالات روز پایانی

برد ایران / ‏‬ برد انگلیس

در این حالت تیم ایران به عنوان تیم دوم با ۶ امتیاز پس از انگلیس به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

برد ایران / ‏‬ برد برزیل

در این حالت هر سه تیم ایران، برزیل و انگلیس ۶ امتیازی می‌شوند و تفاضل گل تعیین کننده تیم صعود کننده به مرحله بعدی خواهد بود. با توجه به پیروزی پرگل برزیل و انگلیس مقابل «نیوکالدونیا» نوجوانان ایران نیاز دارند در بازی پایانی خود با تعداد گل بالا پیروز شوند.

برد ایران / ‏‬ تساوی برزیل و انگلیس

در این صورت نوجوانان ایران با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد و نوجوانان انگلیس با ۷ امتیاز اول خواهد شد و برزیل با ۴ امتیاز سوم می‌شود.

تساوی ایران / ‏‬ برد انگلیس

در این صورت انگلیس با ۹ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود خواهد کرد و نوجوانان ایران هم با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی خواهد شد.

تساوی ایران / ‏‬ برد برزیل

در این حالت برزیل با ۶ امتیاز صدرنشین می‌شود و کار نوجوانان ایران و انگلیس به تفاضل گل کشیده خواهد شد.

تساوی ایران / ‏‬ تساوی انگلیس و برزیل

در این حالت انگلیس با ۷ امتیاز صدرنشین می‌شود. ایران و برزیل هم با چهار امتیاز کارشان به تفاضل گل کشیده می‌شود.

شکست ایران / ‏‬ برد انگلیس

در صورت شکست نوجوانان ایران مقابل «نیوکالدنیا» هم شانسی برای صعود ایران به عنوان تیم دوم باقی نخواهد ماند مگر آنکه انگلیس با حدود ۱۰ گل برزیل را شکست دهد!