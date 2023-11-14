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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

جام جهانی زیر ۱۷ سال - اندونزی

بررسی احتمالات صعود نوجوانان ایران/ در یک صورت قطعا حذف می‌شویم

بررسی احتمالات صعود نوجوانان ایران/ در یک صورت قطعا حذف می‌شویم

تیم فوتبال نوجوانان ایران با یک پیروزی برابر برزیل و یک شکست برابر انگلیس برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی باید کالدونیا را شکست دهد و منتظر نتیجه دیدار دیگر گروه خود باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی، با نتیجه ۲ بر یک بازی را به نوجوانان انگلیس واگذار کرد. در دیگر مسابقه این گروه هم تیم نوجوانان برزیل با نتیجه ۹ بر صفر مقابل «نیوکالدونیا» به برتری رسید.

با پایان دور دوم مسابقات در گروه C، تیم انگلیس با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۱۱+ صدرنشین است. برزیل با ۳ امتیاز و تفاضل ۸+ دوم است. تیم نوجوانان ایران هم با سه امتیاز و تفاضل گل صفر در رده سوم قرار دارد.

در دیدار پایانی دور گروهی تیم فوتبال نوجوانان ایران باید به مصاف «نیوکالدونیا» برود و نوجوانان برزیل و انگلیس هم با هم دیدار خواهند کرد.

بررسی احتمالات صعود نوجوانان ایران/ در یک صورت قطعا حذف می‌شویم

نحوه صعود تیم‌ها به مرحله حذفی

در این مسابقات، دو تیم اول گروه‌های شش گانه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد و از بین ۶ تیم سوم چهار تیم که بهترین شرایط را داشته باشند به مرحله بعدی صعود خواهند کرد تا ۱۶ تیم مرحله یک هشتم نهایی را به صورت حذفی برگزار کند.

مطابق آئین نامه فیفا در صورت تساوی امتیازات دو تیم، برای تعیین تیم صعود کننده تفاضل گل، گل زده بیشتر و کارت زرد کمتر تیم صعود کننده را مشخص خواهد کرد.

به این ترتیب برای آنکه در روز آخر کار صعود نوجوانان ایران به اما و اگر کشیده نشود ضروری است در سومین بازی مقابل «نیوکالدونیا» با اختلاف گل مقابل این تیم پیروز شود. بدین ترتیب در صورت تساوی امتیازات موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:

۱- تفاضل گل بیشتر

۲- گل زده بیشتر

بررسی احتمالات صعود نوجوانان ایران/ در یک صورت قطعا حذف می‌شویم

احتمالات روز پایانی

برد ایران / ‏‬ برد انگلیس

در این حالت تیم ایران به عنوان تیم دوم با ۶ امتیاز پس از انگلیس به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

برد ایران / ‏‬ برد برزیل

در این حالت هر سه تیم ایران، برزیل و انگلیس ۶ امتیازی می‌شوند و تفاضل گل تعیین کننده تیم صعود کننده به مرحله بعدی خواهد بود. با توجه به پیروزی پرگل برزیل و انگلیس مقابل «نیوکالدونیا» نوجوانان ایران نیاز دارند در بازی پایانی خود با تعداد گل بالا پیروز شوند.

برد ایران / ‏‬ تساوی برزیل و انگلیس

در این صورت نوجوانان ایران با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد و نوجوانان انگلیس با ۷ امتیاز اول خواهد شد و برزیل با ۴ امتیاز سوم می‌شود.

تساوی ایران / ‏‬ برد انگلیس

در این صورت انگلیس با ۹ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود خواهد کرد و نوجوانان ایران هم با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی خواهد شد.

تساوی ایران / ‏‬ برد برزیل

در این حالت برزیل با ۶ امتیاز صدرنشین می‌شود و کار نوجوانان ایران و انگلیس به تفاضل گل کشیده خواهد شد.

تساوی ایران / ‏‬ تساوی انگلیس و برزیل

در این حالت انگلیس با ۷ امتیاز صدرنشین می‌شود. ایران و برزیل هم با چهار امتیاز کارشان به تفاضل گل کشیده می‌شود.

شکست ایران / ‏‬ برد انگلیس

در صورت شکست نوجوانان ایران مقابل «نیوکالدنیا» هم شانسی برای صعود ایران به عنوان تیم دوم باقی نخواهد ماند مگر آنکه انگلیس با حدود ۱۰ گل برزیل را شکست دهد!

کد مطلب 5939105

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    نظرات

    • جهانگیرعلائی راد IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      85 6
      پاسخ
      انگلیس همین الان ۶ امتیازدارد، پس درصورت تساوی ایران وبردبرزیل تنها ایران ۴ امتیازی خواهدشد.
      • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
        42 12
        انشاالاه ما صعود میکنیم
    • محمد IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      59 20
      پاسخ
      به گزینه احتمال پنجم دقت کنید اگه انگلیس ببازه باز ۶ امتیازی میشه
      • B US ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
        19 2
        سوتی داد
    • آرمان مجیدی DE ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      82 6
      پاسخ
      ایران برنده بشه، صعود میکنه. چون حتی اگر برزیل هم برنده بشه، هر ۳ تیم ۶ امتیازی میشن و تیم سوم هم بشیم، با ۶ امتیاز جزو ۴ تیم برتر رده سوم‌ها قرار میگیریم.
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      33 4
      پاسخ
      اگر ۱۱ بر صفر برنده بشیم صعود خواهیم کرد. فارغ از نتیجه بازی دیگر.
    • صاحب IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      9 6
      پاسخ
      عزیز اینجارو بد حساب کردی تساوی ایران / ‏‬ برد برزیل اینجا کار بچه‌های ما تموم چون همین الانشم انگلیس ۶ امتیاز داره نه ۴ در این حالت برزیل با ۶ امتیاز صدرنشین می‌شود و کار نوجوانان ایران و انگلیس با چهار امتیاز به تفاضل گل کشیده خواهد شد.
    • میثم IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      10 3
      پاسخ
      درصورت تساوی ایران و برد برزیل در بازی بعد چطور ایران و انگلیس ۴ امتیازی میشوند انگلیس که همین الان ۶ امتیاز داره یه کم دقت کنید وقتی چیزی مینویسید
    • ناشناس US ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      14 4
      پاسخ
      وقتی برزیل که برای ما زنگ تفریح است نه گل به اون تیم میزند پس تیم ما هم اون تیمو میبره
    • یوسف محمدی IN ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      4 7
      پاسخ
      ایران ۱۲ب صفر ببره کالدونیاجدید رو تفاضل ۱۲+ میشه وبرزیل دو بر صفر انگلیس میبره و هرسه تیم ۶امتیازز میشن ایران اول برزیل دوم انگلیس سوم تفاضل به ترتیب ۱۲و۱۱و۹ میشه
      • شهروند IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
        2 0
        اگر برزیل ۲ بر صفر انگلیس را ببره اونوقت تفاضل برزیل ۱۰ و انگلیس ۸ میشه پس به بیشتر از ۱۱ گل نیازی نیست 🙃😉
    • شهروز IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      22 9
      پاسخ
      ان شاءاله. صعود میکنیم. دم بازیکنا گرم
    • بهراد IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      7 1
      پاسخ
      ایران باید فقط ببره حالا با گل کم یا زیاد.وبعد اگه بازی دیگه مساوی شه.یا انگلیس ببره.رفتیم بالا.برزیل ببره هم شانس خیلی زیادی داریم.چون گروه های دیگه ۶ امتیازی سوم فکر نکنم داشته باشه..ولی فوتبال و کلی اتفاق..
    • علی IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      20 8
      پاسخ
      بازی باتوجه به شرایط بارندگی شدید باید به تعویق میافتاد ممکن بود دست وپای یکنفربشکند
    • بنده خدا IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      4 4
      پاسخ
      دادا.... خیلی اشتپ داری در احتمالات امتیاز ها رو چه جوری چرتکه میندازین...یه بار دیگه خودتون چک کنید چی نوشتید....مشکل اینه که یه دونه نیست چن تاست... طرف فوتبالی نبوده؟؟
    • ادرین IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      8 2
      پاسخ
      چ گل مفتی خورد ایران گل دوم ارشا ک دستکشاشو عوض کرد پیش خودم گفتم اون یکی خیر داشت درسته ک خیس اب بود میترسم الان این دستکش جدیده خیر ندلشته بلشه و بعدش دوگل خورد گل دوم ک خیلی بد شانشی بود تیم ایران ی بازی سنگین بابرزیل داشته اما انگلیس با ذخیره هاش بازی اولشو کرده ریکاوری خوبی داشتن زمینم پر اب
    • هاشم IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      5 2
      پاسخ
      چه تحلیل بی معنی ایران با برد حتمی نیو کالدونیا حداقل بعنوان تیم سوم صعود میکنه چون در سا یر گروه ها دو گروه هست که در هر صورت با سوم شدن به امتیاز ۶ نمی رسند مهم صعود بعنوان تیم اول یا دوم هست
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      11 9
      پاسخ
      برد اول شانسی بود فوتبال بدون تاکتیک بازی می‌کنیم تو فوتبال باید بدونی چکار باید بکنی
    • رضا شفاعتی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      16 7
      پاسخ
      مگر بازی مستقیم محاسبه نمیشه
    • امیدی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      24 2
      پاسخ
      من نمی دونم چرا ما هیچ زمان ضعفهامون بر طرف نمی کنیم پاس عقب یعنی چه
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      25 5
      پاسخ
      قطعا صعود میکنیم فقط خدا کنه تیم سوم صعود نکنیم چون مرحله بعد اسپانیا و حذف
    • کمالی US ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      10 13
      پاسخ
      یکباره نشد با اما و اگر صعود کنیم
    • علی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      9 5
      پاسخ
      اگر ایران میخواد قطعی صعود کنه بایستی با اختلاف ۱۱ تا ببره تا دیگه اما و اگری نباشه، اونور دیگه اصلا مهم نیست
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      7 4
      پاسخ
      ۶ تا گروهه پس ۴ تا از تیمهای سوم هم صعود می کنند تا در مرحله بعد ۱۶ تا تیم بشن
    • شهاب DE ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خیلی جالب همیشه ما با اما و اگر مواجه هستیم
    • آرش IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      7 1
      پاسخ
      صعود میکنیم. چون بازی آخر رو قطعا میبریم. ولی امیدوارم یا اول، یا دوم صعود کنیم
    • Vahid manafian IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      تو حالت (تساوی ایران و برد برزیل) انگلیس هم با ۶ امتیاز صعود می‌کنه، کارش به تفاضل گل با ایران نمیکشه، اشتباهی نوشتین، حالا بستگی به نتیجه ش داره که با تفاضل گل اول میشه یا دوم

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