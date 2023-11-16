به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرجانی صبح پنجشنبه در مجمع عالی بسیج شهرستان اظهار کرد: تشکیل شورای عالی بسیج گامی در راستای هم اندیشی، همدلی و خلق تصمیمات پر منفعت در مسیر حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی و سیاسی در جامعه به شمار میرود.
سرپرست فرمانداری فومن با بیان اینکه بسیاری از پیشرفتهای کشور مرهون تفکر بسیجی است، گفت: بسیج به عنوان یک عنصر جهادی و انقلابی پرچم دار شکوفایی جوانان در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و… است.
وی افزود: ترمیم و حل آسیبها و معضلات اجتماعی و فرهنگی با اولویت بیکاری، فقر، اعتیاد و … از رویکردهای مهم شهرستان است که با حضور بسیجیان با قدرت بیشتری دنبال میشود.
مرجانی با تاکید بر اینکه دشمن تغییر سبک زندگی در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: باید از ظرفیتهای طراحان در مدارس و دانشگاهها در تحقق برنامههای عفاف و حجاب و بهبود وضعیت آن و طراحی پوشش مناسب استفاده شود.
سرپرست فرمانداری فومن با اشاره به اینکه طراحی مد میتواند فرصتی برای جامعه دینی باشد، ادامه داد: بنابراین برای پوشش مناسب باید این امر مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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