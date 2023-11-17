رتبه ایران در رده بندی جدید سرعت اینترنت ثابت ماند

به گزارش خبرنگارمهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت در سراسر جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۴۸.۴۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان نیز ۸۷.۷۹ مگابیت برثانیه بوده است.

ایران در رده ۷۵ کشورهایی با بیشترین میانه اینترنت موبایل

براساس اطلاعاتی که اسپید تست ثبت کرده در دهمین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۶ و میانه اینترنت ثابت کشور ۱۳.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه ایران بدون تغییر نسبت به ماه قبل رده ۷۵ است. جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز نسبت به ماه قبل تغییری نکرده و رده ۱۵۳ است.

در ماه سپتامبر میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۷ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل رتبه ۷۵ بود.از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی اسپیدتست با یک پله سقوط رده ۱۵۳ بود.

امارات متحده و عربی پرچمدار پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل مانند ماه گذشته جایگاه‌های نخست و دوم به ترتیب به امارات متحده عربی (۲۶۹.۴۱ مگابیت برثانیه) و قطر (۲۰۶.۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. در رده‌های سوم وچهارم به ترتیب کویت (۱۹۱.۷۴ مگابیت برثانیه) با یک پله صعود و چین (۱۶۴.‌۱۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

ماکائو (۱۵۵.۷۵ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۴۶.۰۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قراردارند و جایگاه آنها نسبت به ماه سپتامبر تغییر نکرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۴۵.۲۵ مگابیت برثانیه و ۳ پله صعود در رده هفتم قرار دارد. در رده هشتم نیز دانمارک بامیانه سرعت ۱۴۳.۶۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل میلادی یک پله رشد کرده است.

بلغارستان یا میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۴۲.۰۷ و ایسلند با میانه سرعت اینترنت ۱۳۹.۵۲ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند. جایگاه بلغارستان یک پله و ایسلند ۳ پله نسبت به سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی سقوط کرده است.

صعود ۲پ له ای چین در رده بندی اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت سنگاپور (۲۶۴.۱۵ مگابیت برثانیه) در رده نخست قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته میلادی (سپتامبر) یک پله رشد کرده است.

اما در جایگاه دوم این رده بندی هنگ کنگ با میانه سرعت ۲۶۳.۰۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های سوم و چهارم این فهرست به ترتیب کشورهای شیلی (۲۴۸.۶۵ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۲۳۵.۷۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به رده بندی سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

در جایگاه پنجم فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چین با میانه سرعت ۲۳۰.۳۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. رده این کشور در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی نسبت به ماه قبل میلادی ۲ پله صعود کرده است.

تایلند (۲۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۱۵.۷۲ مگابیت برثانیه) هر کدام با یک پله سقوط در رده‌های ششم و هفتم قرار دارند.

در جایگاه هشتم این فهرست مانند ماه گذشته دانمارک با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۰۶.۸۰ مگابیت برثانیه قرار دارد.

ایسلند (۲۰۴.۸۰ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۲۰۰.۹۹ مگابیت برثانیه) هرکدام اب یک پله صعود به ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند.