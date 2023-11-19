امامزاده سید محمد(ع) به عنوان پایگاه فرهنگی تفرش هدفگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سالروز سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به شهرستان تفرش اظهار کرد: وجود این امامزاده عظیم الشان ظرفیت فرهنگی ارزشمندی برای استان مرکزی و شهرستان تفرش بوده که متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: وضعیت بنای این امامزاده و طرح‌های در دست اجرا بررسی و تصمیمات لازم جهت مرمت و بازسازی بخش‌هایی از آن اتخاذ شد.

استاندار مرکزی افزود: امامزاده سید محمد (ع) با ویژگی‌های برجسته می‌تواند کانون حضور گردشگران و یک پایگاه فرهنگی باشد که مورد تاکید ویژه است‌.

وی افزود: امامزاده سید محمد (ع) از نوادگان امام زین‌العابدین (ع) و جد مقام معظم رهبری است که معظم‌له در ۲۷ آبان ماه سال ۷۹ در جریان سفر به شهر تفرش به زیارت این امامزاده عظیم الشأن مشرف شدند و با تشریح سلسله انساب و اجداد خود از منطقه تفرش تا هزاوه، خامنه و مشهد فرمودند: «ایشان امامزاده سید محمد] در رأس سلسله سادات حسینی هستند.»



مخلص الائمه با اشاره به اینکه کم‌کاری سازمان‌های مسؤول به هیچ وجه پذیرفته نیست، افزود: جبران عقب افتادگی‌ها امری ضروری است هر چند در ۲ سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شد.

وی تاکید کرد: جهاد آبرسانی بزرگترین طرح عمرانی و عدالت‌محور دولت سیزدهم با هدف تأمین آب شرب ۱۰ هزار روستا است که یکی از طرح‌های بزرگ عمرانی استان مرکزی نیز انتقال آب از هفتیان به تفرش است که حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است.