پیشنهاد برگزاری بخش رقابتی تبلیغات تئاتر در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، هیات مدیره کانون روابط‌عمومی و تبلیغات خانه تئاتر طی جلسه‌ای با مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دیدار و پیشنهاد برگزاری بخش رقابتی تبلیغات تئاتر را مطرح کرد.

در این نشست هم‌اندیشی که در دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر برگزار شد، مریم رودبارانی، زهرا شایان‌فر و مریم شریعتی از اعضای هیات مدیره به دیدار و گفتگو با دبیر جشنواره تئاتر فجر پرداختند؛ گفت‌وگوهای این جلسه پیرامون اهمیت تبلیغات تئاتر و اهمیت این بخش با توجه به افزایش مدیا و سالن‌های خصوصی و بالابردن رقابت در زمینه تولید محتوا بیان شد.

مریم رودبارانی رییس کانون روابط‌عمومی و تبلیغات خانه تئاتر در همین زمینه گفت: نقش تکنولوژی‌های تازه و فضای مجازی، در کنار امکانات متفاوت فضاهای شهری و رسانه‌ها به استفاده از ابزارهای مختلف و رقابت بیشتر شده است که به همین دلیل توجه به کیفیت آثار تبلیغاتی تولید شده و تاثیرش بر مردم و سلیقه‌ جامعه، را مطرح می‌کند و بخش رقابتی تبلیغات تئاتر بر اساس پرداختن به این موضوع و ایجاد فضای تحلیل و گفت‌وگو پیرامون آن بسیار اهمیت دارد، اضافه شدن این بخش به دوره جدید جشنواره می‌تواند در بهبود سطح کیفی امر تبلیغات در حوزه نمایش و پیشبرد درست و اصولی آن راهگشا باشد.

مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز تبلیغات و اطلاع‌رسانی در تمامی حوزه‌های حرفه‌ای هنر را راهگشا و قابل تامل دانست و گفت: پیشنهاد اختصاص بخشی مستقل به این امر در جشنواره تئاتر فجر اتفاق مثبتی برای ارتقای سطح کیفی امور تبلیغاتی حوزه نمایش است، با توجه به اینکه تنها یک دوره تبلیغات تئاتر به صورت بخش رقابتی در جشنواره بوده است این تصمیم مطمئناً برای آینده حوزه اقلام تبلیغاتی و بهبود چارچوب‌های در نظر گرفته شده برای اطلاع رسانی درست و اصولی، راهگشا خواهد بود، اما برگزاری آن در این دوره منوط به بررسی ظرفیت‌های این طرح و در صورت وجود زیرساخت‌ها برگزاری آن در چهل و دومین جشنواره خواهد بود.

زهرا شایان‌فر نایب رییس کانون نیز با اشاره به نقش تاثیرگذار فعالان حوزه روابط عمومی و تبلیغات بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری تاکید کرد: فعالان این حوزه علیرغم نقش پررنگی که بر معرفی و جذب مخاطب آثار نمایشی دارند کمتر مورد توجه رویدادهای فرهنگی و هنری قرار گرفته‌اند. بدون شک شکل‌گیری بخش تخصصی می‌تواند نشان‌دهنده توجه تخصصی به این حوزه بوده و برای همکاران ما نیز انگیزه ای بیش از پیش برای اقدامات خلاقانه‌تر باشد.

کانون روابط‌عمومی و تبلیغات همچنین پیشنهاد برگزاری سمینارها تخصصی در بخش غیر رقابتی را نیز مطرح کرد که با موضوعات برندینگ و هویت بصری در تئاتر و پرسونال برندینگ برگزار شود.

در این دیدار دبیر جشنواره چهل و دوم فجر پیشنهاد داد که این طرح به طور جامع توسط کانون روابط‌عمومی و تبلیغات تئاتر تهیه و به دبیرخانه جشنواره جهت بررسی ارایه شود که این پیشنهاد مورد استقبال کانون قرار گرفت.

کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر در نظر دارد که سلسله نشست‌هایی با بخش‌های مرتبط به تئاتر را برگزار کند. پیش از این نشست هم‌اندیشی کانون روابط‌عمومی با انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی برگزار شده بود.