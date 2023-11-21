  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد، این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5945922
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ali IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      7 0
      پاسخ
      بابا، ما بازنشستگان الان دردریای بیکران گرانی وتورم درحال غرق شدن هستیم، بعد شما آقایان ازهمه جهت تامین وعده سر خرمن میدهید، بیایید لااقل علی الحساب یه مبلغی اضافه کنید تا همسان سازی اجرا شود، والله ظلم است این فاصله حقوقی بین شاغلین وبازنشستگان، یه کم انصاف داشته باشید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها