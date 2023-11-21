به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد، این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
آئین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد.
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