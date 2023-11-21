ولی جهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جنگلهای هیرکانی تنها اثر ثبت شده استان گیلان در فهرست میراث جهانی است و این استان تنها استان دارای پایگاه در میان پنج استان دارای سایتهای جهانی هیرکانی است.
وی با اشاره به جزئیات ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی افزود: در چهل و پنجمین اجلاس جهانی یونسکو که در کشور عربستان (ریاض، ۲۰۲۳) با ثبت دو سایت از جنگلهای هیرکانی جمهوری آذربایجان، جنگلهای هیرکانی به تنها سایت جهانی فرامرزی ایران تبدیل شده است که همین امر لزوم معرفی، حفاظت و مدیریت این سایتها را بیش از پیش آشکار میسازد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از نصب پلاک ثبتی میراث جهانی جنگلهای هیرکانی در سایت گشت رودخان (پارک جنگلی قلعه رودخان) خبر داد و اضافه کرد: این اداره کل به منظور معرفی و بهره مندی از فرصت به دست آمده از ثبت جهانی این اثر، اولین استانی است که در راستای نصب پلاک ثبتی و تابلوهای معرفی سایتهای جهانی هیرکانی با بودجهای بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقدام کرده است.
جهانی ادامه داد: نصب پلاک ثبتی از جمله تعهدات کشورهای عضو در مورد سایتهای جهانی است بدیهی است که ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی خود به خود آن اثر را تبدیل به مقصد گردشگری میکند و بهره مندی از این فرصت کم نظیر بر عهده کشورهای عضو است.
وی با بیان اینکه تاکنون فعالیتهای بسیاری در راستای معرفی و آموزش عمومی در مورد سایتهای جهانی هیرکانی در استان گیلان انجام شده است، افزود: از آن جمله میتوان به تولید ساک های دوستدار طبیعت با لوگوی این اثر، برگزاری کارگاهها و اردوهای آموزشی در مدارس، آموزش مردم محلی، برگزاری جشنوارههای مختلف اشاره کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به تأسیس موزه جنگلهای هیرکانی بیان کرد: این موزه در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا دهه فجر افتتاح میشود.
جهانی با اشاره به مقیاس و موقعیت جغرافیایی جنگلهای هیرکانی در کشور، اضافه کرد: در بخش ایرانی جنگلهای هیرکانی ۱۲ سایت با مساحتی بالغ بر ۳۰۶ هزار هکتار به ثبت جهانی رسیده است که ۳ سایت از ۱۲ سایت آن شامل منطقه حفاظت شده لیسار در شهرستان تالش، گشت رودخان در شهرستان فومن و سیاهرود رودبار در شهرستان رودبار در استان گیلان قرار دارد.
وی با بیان اینکه نصب پلاک ثبتی جنگلهای هیرکانی به همراه لوگوی کمیته میراث جهانی و یونسکو در دو سایت باقی مانده و در دستور کار این اداره کل قرار دارد، افزود: امید است اقداماتی از این قبیل فرصت به دست آمده را در راستای بهبود زیر ساختهای گردشگری و ارتقای اقتصاد ملی و محلی قرار دهد.
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