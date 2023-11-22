زنجان سردترین مرکز استان در کشور شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته دمای هوای زنجان ۵ درجه سانتی‌گراد زیر صفر گزارش شده است، اظهار کرد: این وضعیت باعث شد تا زنجان به عنوان سردترین مرکز استان در کشور طی شبانه‌روز گذشته لقب بگیرد.

وی با یادآوری اینکه طی روزهای آتی دمای صبحگاهی در استان کماکان سرد خواهد بود، افزود: این در حالی است که دمای هوای استان از فردا در سایر ساعات به طور نسبی افزایش خواهد یافت و شرایط جوی استان نیز طی روزهای آینده پایدار خواهد ماند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه روز گذشته علاوه بر کاهش دمای هوا، شاهد وزش باد شدید در استان با سرعت ۷۲ کیلومتر بر ساعت بودیم، عنوان کرد: در روزهایی که پیش رو داریم، آسمان مناطق مختلف استان صاف تا قسمتی ابری بوده اما در روز پنج‌شنبه هفته جاری بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.