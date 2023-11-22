انتشار اسامی ۳۰۰ اسیر فلسطینی که قرار است طبق توافق آزاد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تشکیلات موسوم به وزارت موسوم دادگستری رژیم صهیونیستی در فهرستی نام ۳۰۰ اسیر فلسطینی را که قرار است در چارچوب توافق آتشبس در نوار غزه از زندانها این رژیم آزاد شوند، اعلام کرد.
بر اساس گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی از این ۳۰۰ اسیر، تا ۱۵۰ اسیر در قالب توافق آتشبس چهار روزه آزاد خواهند شد.
از میان اسامی منتشر شده از سوی رژیم صهیونیستی ۲۸۷ اسیر کودک و ۱۳ نفر هم زنان بزرگسال هستند که به حبسهای طولانی مدت محکوم شده بودند.
به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل شمار زیادی از این اسرای کودک فلسطینی به جرم پرتاب سنگ در کرانه باختری و قدس اشغالی به اسارت ارتش رژیم اشغالگر درآمدهاند.
این خبر در حالی است که موسی ابومرزوق از رهبران حماس اعلام کرد: ۵۰ اسیری که مقاومت در چارچوب توافق آتشبس آزاد خواهد کرد، بیشتر آنها از اتباع خارجی هستند.
وی افزود: برخی اسیران در منازل بودند و هنگام بمباران کشته شدهاند.
ابومرزوق بیان کرد: به همه اسیران دربند زندانهای اشغالگران اطمینان میدهیم که آنها آزاد خواهند شد. به ازای هر اسیر، سه اسیر ما آزاد خواهند شد.
وی اعلام کرد که آتش بس در غزه از فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر مشاور نتانیاهو اعلام کرد که این رژیم آماده است تا مدت آتشبس موقت در غزه را به منظور خارج کردن شمار بیشتری از صهیونیستهای اسیر از این منطقه تمدید کند.
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