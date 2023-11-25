آمار هفتگی کرونا در کشور/ ۲۹۵ مبتلا و ۲۴ مورد فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس ظرف یک هفته گذشته ۲۹۵ بیمار جدید در کشور شناسایی و ۲۲۵ نفر آنها بستری شدند.
از ۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۴۶۷۰۵ نفر رسید.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار کرونا در هفته گذشته را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس ظرف یک هفته گذشته ۲۹۵ بیمار جدید در کشور شناسایی و ۲۲۵ نفر آنها بستری شدند.
از ۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۴۶۷۰۵ نفر رسید.
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