آمار هفتگی کرونا در کشور/ ۲۹۵ مبتلا و ۲۴ مورد فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس ظرف یک هفته گذشته ۲۹۵ بیمار جدید در کشور شناسایی و ۲۲۵ نفر آنها بستری شدند.

از ۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۴۶۷۰۵ نفر رسید.