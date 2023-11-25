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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

آمار هفتگی کرونا در کشور/ ۲۹۵ مبتلا و ۲۴ مورد فوتی

آمار هفتگی کرونا در کشور/ ۲۹۵ مبتلا و ۲۴ مورد فوتی

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار کرونا در هفته گذشته را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس ظرف یک هفته گذشته ۲۹۵ بیمار جدید در کشور شناسایی و ۲۲۵ نفر آنها بستری شدند.

از ۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۴۶۷۰۵ نفر رسید.

آمار هفتگی کرونا در کشور/ ۲۹۵ مبتلا و ۲۴ مورد فوتی

کد مطلب 5949417
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمدی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      کورنا جدی است لطفا پیگیر واکسناسیون جدید باشد

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