صدور هشدار سطح نارنجی در گیلان

محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده فعالیت جریان‌ات جنوبی تا فردا دوشنبه در منطقه است.

وی افزود: طی این مدت آسمانی صاف تا نیمه ابری، وزش باد جنوبی و در برخی نواحی ساحلی و جنگلی پدیده مه یا مه آلود بودن هوا پیش بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به اینکه دمای هوا طی این مدت ۴ تا ۸ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، ادامه داد: از امروز تا فردا با تقویت جریانات جنوبی، وزش باد گرم، افزایش دما در طول روز و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: از اواخر روز دوشنبه با نفوذ سامانه بارشی و سرد ضمن کاهش دما شرایط برای ابرناکی و مه آلود شدن هوا، در بعضی ساعات بارندگی و رعد و برق، احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا سه شنبه فراهم است.

دادرس از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان خبر داد و گفت: مردم و مسافران از روشن کردن آتش در مراتع و عرصه‌های جنگلی خودداری کنند تا میزان احتمال آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی استان کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از صدور هشدار زرد هواشناسی دریایی و کشاورزی در استان خبر داد و افزود: با توجه به وزش باد جنوبی تمهیدات لازم در همه زمینه‌ها اندیشیده شود.