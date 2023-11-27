سارق خودرو ۶۲ میلیارد ریالی در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودروی گران قیمت و شکایت مال باخته، رسیدگی و پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تحقیقات فنی و پلیسی، سرانجام سارق خودرو را شناسایی و با هماهنگی قضائی به طور غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و به همراه خودرو به مقر پلیس انتقال دادند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازجویی‌های به عمل آمده از متهم مشخص شد علاوه بر سرقت خودرو که ۶۲ میلیارد ریال ارزش داشته از ۱۳ نفر از شهروندان با شیوه‌های مختلف از قبیل برقراری رابطه دوستی و اغفال کردن آنان در حدود ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده که با مشاهده اسناد و مدارک پیش رو به عمل مجرمانه خود اعتراف کرد.

محمدی اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات لازم از مال باختگان و مواجهه حضوری، متهم با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.