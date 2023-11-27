تاسیس ۸۰ کانون فرهنگی هنری ویژه خواهران در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأسیس کانون فرهنگی هنری ویژه خواهران در این استان اظهار کرد: این کانون‌ها با هدف احیا کارکردهای مساجد، تحقق مسجد طراز اسلامی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر بانوان در امور فرهنگی تأسیس می‌شوند.

وی تقویت فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری در حوزه خانواده و بانوان را از دیگر اهداف تأسیس این کانون‌ها برشمرد و افزود: با اعلام آمادگی کانون‌های واجد شرایط، ۸۰ کانون فرهنگی هنری ویژه خواهران در گیلان تأسیس می‌شوند که این تعداد ممکن است، افزایش نیز داشته باشد.

حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه مسؤول کانون خواهران از بین بانوان دغدغه‌مند و فعال در حوزه فرهنگ و با معرفی امام جماعت مسجد انتخاب می‌شود، اضافه کرد: این خواهران قبل از آغاز به کار در دوره آموزشی هشت ساعته استانی شرکت کرده و سپس در کنگره ملی فعالین خواهر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که دهه سوم آذر برگزار می‌شوند، حضور خواهند یافت.