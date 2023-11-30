به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در دیدار با آیت الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام‌جمعه تبریز به ارائه گزارش از اقدامات شهرداری در رفع نیازهای مردم و حل مشکلات آنان پرداخت.

شهردار تبریز در ابتدا با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بزرگ مسیر گشایی امتداد ۴۲ متری انقلاب اظهار داشت: برای اینکه در زمان‌های بحران بتوانیم در این مناطق حضور داشته باشیم، پروژه مسیر گشایی خیابان انقلاب پروژه‌ای حیاتی بوده که بزرگترین مسیر گشایی نیم قرن اخیر شهر تبریز محسوب می‌شود.

وی افزود: اکثریت تملک صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌مان هم بر این اساس است که تا پایان بهمن‌ماه موضوع تملک املاک موجود در مسیر را به اتمام برسانیم. در حال حاضر ۳۰ پلاک باقیمانده و بیش از ۳۰۰ پلاک تملک شده‌اند. ان‌شاءالله در خردادماه سال آتی نیز مسیر افتتاح و تحویل همشهریان خواهد شد.

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه معتقدم در حوزه هوشمندسازی شهری عقب افتادگی جدی داریم، خاطرنشان کرد: در حوزه فیبر نوری در حال ایجاد و تکمیل شبکه هستیم. ابتدا با توان شهرداری حدود ۴۰ کیلومتر فیبر نوری اجرا شد که در ادامه کار هم قرارداد توسعه ۲۸۰ کیلومتری شبکه فیبر نوری با ایرانسل به امضا رسید و امیدوارم بموقع اجرا و تحویل شود.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت ترافیکی شهر، احداث شبکه فیبر نوری در حال حاضر با اکیپ‌های مختلف به صورت شبانه در حال اجرا است، گفت: هدفمان این است که تا پایان دوره فعلی دولت و شورا، شبکه فیبر نوری را به ۷۰۰ کیلومتر رسانده و بتوانیم فیبر نوری را به تک‌تک خانه‌ها برسانیم. این هم برای کسب‌وکارها موضوع مهمی است و هم در هوشمندسازی شهری تأثیر جدی خواهد داشت.

هوشیار از نصب دوربین‌های ثبت سرعت و تردد در نقاط مختلف شهر تبریز خبر داد و افزود: با نصب دوربین‌ها و گسترش فیبر نوری، کنترل ترافیک سطح شهر به صورت هوشمند خواهد بود. نرم‌افزاری هم در حال طراحی است که به صورت هوشمند چراغ راهنمایی چهارراه‌ها و… را تنظیم کند و در کنترل ترافیک مؤثر خواهد بود.

شهردار تبریز با اشاره به ارائه خدمات مدیریت شهری به صورت الکترونیکی در راستای اجرای شهر هوشمند گفت: نرم‌افزار «تبریزاپ» تقریباً نهایی شده و تعدادی از خدماتی که می‌توان به صورت الکترونیکی و هوشمند به مردم ارائه کرد در آن لحاظ کردیم. در قدم اول ۱۸ خدمت پیش‌بینی شده است.

وی ابراز داشت: مجموعه معظم مدیریت بحران و کنترل هوشمند شهر هم با مساحت ۶ هزار مترمربع در حال اجرا بوده و برای ۳ خردادماه روزشمار درج شده است.

هوشیار در رابطه با سیاست‌گذاری مدیریت شهری تبریز در سال گذشته خاطرنشان کرد: در ابتدای کار، به دنبال اتمام پروژه‌های ناتمامی بودیم که چند سال بود بلاتکلیف مانده بودند. بر همین اساس سال گذشته توانستیم با دعای خیر شما و همشهریان به هدفمان برسیم. امسال نیز عمدتاً پروژه‌هایمان را در مناطق محروم پیش‌بینی کردیم. پل‌های قراملک، پل معلم در حکم‌آباد، پروژه آخر حیدرآباد و… در مناطق محروم اجرا می‌شود. حتی خط ۲ مترو را هم از قراملک شروع کرده‌ایم و امیدواریم تا یک سال و نیم دیگر این خط را تا استانداری برسانیم.

شهردار تبریز با اشاره به تلاش شهرداری برای جبران عقب افتادگی‌های تکمیل نواقصات خط یک مترو تبریز، گفت: امروز خط یک مترو تا ایستگاه لاله فعال است و به دنبال این هستیم که سقف مسافرگیری را افزایش دهیم. تا سال ۱۴۰۰ مسافرگیری مترو تبریز روزانه ۱۵ هزار نفر بود که امروز این تعداد به ۴۰ هزار نفر رسیده و تلاش می‌کنیم این رقم را به ۱۰۰ هزار نفر برسانیم چرا که سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا مردم استفاده کنند.

وی افزود: در خط ۲ نیز به صورت شبانه‌روز دو دستگاه حفار TBM در حال فعالیت هستند. در حالی که پیش از این هر دو TBM غیرفعال بودند اما TBM غربی تقریباً ۱۰ روز دیگر به ایستگاه شماره ۸ می‌رسد و TBM شرقی نیز تقریباً به چهارراه عباسی می‌رسد. برنامه‌ریزی ما این است که ان‌شاءالله تا سوم خردادماه سال آتی، TBM حفاری کل مسیر را به پایان برساند. از ۸ ایستگاهی که در مسیر قراملک تا استانداری وجود دارد، ۵ ایستگاه را فعال کرده‌ایم و ان‌شاءالله تا یک سال و نیم دیگر وارد فاز بهره‌برداری می‌شوند.

وی از ارتباط مستقیم شهرداران با مردم و تلاش برای حذف واسطه‌ها خبر داد و گفت: بنده و همه شهرداران مناطق هر هفته در یکی از مساجد با مردم ارتباط مستقیم داریم، ضمن اینکه در دیدارهای مردمی که این هفته پنجاه و نهمین دیدار بود، مشکلات مردم به صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن تلاش می‌شود. از سوی دیگر هم دیدار با خانواده معظم شهدا یکی از برنامه‌های جدی و منظم هفتگی شهرداری و شورای ششم شهر تبریز است.

هوشیار افزود: در حوزه بودجه‌ای هم در زمان شروع شورای ششم بودجه شهرداری ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی حدود ۵ برابر افزایش بودجه داشته‌ایم ولی نکته مثبت این است که علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی، در تحقق بودجه با مشکلی مواجه نشدیم. علی‌رغم این مسائل بودجه ما تاکنون بودجه شهرداری نزدیک به ۱۰۰ درصد تحقق‌یافته و پروژه‌هایی که باید شروع می‌کردیم و اجرا می‌کردیم شروع شده است.

وی در خصوص پروژه‌های در دست اجرا توسط شهرداری مناطق نیز گفت: موضوع خیابان انقلاب یکی از اصلی‌ترین پروژه‌هایمان است که تلاش می‌کنیم آن را در موعد مقرر به اتمام برسانیم. برخی پروژه‌ها مانند شهید سعیدی و شهید صمدی در منطقه ۷ نیز شروع شده و اجرا می‌شود.

شهردار تبریز در خصوص چالش ترافیکی روزهای اخیر شهر تبریز هم توضیحاتی داد و با اشاره به هم‌زمانی اجرای پروژه بهسازی اتوبان پاسداران و اتوبان کسایی اظهار داشت: پروژه اتوبان شهید کسایی طبق صورتجلسه امضا شده توسط راهداری، بموقع به پایان نرسید و ما هم پروژه اتوبان پاسداران را برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی متوقف کردیم اما باز هم زمان اتمام پروژه تمدید شد. با توجه به این موضوع و اینکه فصل کاری در حال اتمام بود، به‌اجبار پروژه اتوبان پاسداران را آغاز کردیم. با توجه به اهمیت پروژه پاسداران و وضعیت نامطلوب آن، تلاش کردیم پروژه به سال آتی موکول نشود، لذا تا حدود ۱۵ تا ۲۰ روز آتی نیز این پروژه نهایی می‌شود و ترافیک تبریز به صورت محسوس کاهش می‌یابد.

هوشیار ادامه داد: البته در پروژه شهید کسایی هم علی‌رغم اینکه ما بر اساس قانون وظیفه‌ای نداشتیم، به خاطر مردم بیش از ۲۰۰ میلیارد کمک کردیم تا این پروژه به پایان برسد.

وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت تسریع در کاهش بار ترافیکی شهر، در پروژه پاسداران شب‌ها هم کار می‌کنیم و همکاران در حال فعالیت هستند تا هر چه سریع‌تر موانع ایجاد شده رفع شود. اگر پاسداران و شهید کسایی باهم به پایان برسد حتماً ترافیک سبک‌تر خواهد شد و شهر از حالت فعلی خارج می‌شود.

شهردار تبریز با اشاره به لزوم همراهی و همکاری نهادهای مختلف برای خدمت به مردم خاطرنشان کرد: در بقیه حوزه‌ها هم واقعیت این است که تمام تلاش ما این است که به دولت کمک کنیم. یعنی هرکجا که کاری باقی‌مانده و نیازمند تقویت است و در پروژه‌ها و موضوعات مختلف به کمک دولت رفتیم. اما انتظار ما هم این است که سایر نهادهای خدمات رسان هم برای رفع مشکلات مردم با شهرداری همکاری کنند.

وی افزود: ما امروز در بحث حاشیه‌نشینی ۳۰۰۰ واحد را با اینکه بر اساس قانون وظیفه‌مان نیست، خودمان شروع کردیم. در قانون بازآفرینی، بحث ناکارآمدی و رفع معضل حاشیه‌نشینی بر عهده دولت است اما دریغ از اینکه دولت در این رابطه یک ریال به ما کمک کند. ما شهرک جوانان را بدون اینکه مشارکتی صورت پذیرد اجرا کردیم.

این مقام ارشد مدیریت شهری تبریز با اشاره به اینکه ۱۴ هزار میلیارد به عنوان بودجه پروژه‌های عمرانی شهرداری تبریز پیش‌بینی کردیم خاطر نشان کرد: این رقم چهار پنج برابر بودجه پروژه‌های عمرانی کل استان است. فقط در موضوع آسفالت از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ هزار تن آسفالت‌ریزی داشته‌ایم و تلاش می‌کنیم در مناطق محروم به صورت شبانه‌روزی کار کنیم و تاکنون حدود ۷۰ درصد توان آسفالت ریزی خود را در مناطق کم برخوردار متمرکز کردیم تا عقب افتادگی در این حوزه را تا حدی جبران کنیم.

هوشیار در پایان گفت: عمدتاً بودجه را به مناطق محروم برده‌ایم و تلاش می‌کنیم مشکلات این مناطق که ماحصل غفلت سال‌های مختلف است را رفع کنیم و این امر را در موضوع بودجه نویسی هم لحاظ خواهیم کرد.

شهردار تبریز در خصوص اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و نتایج آن خاطرنشان کرد: در حوزه تاکسی تاکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی را نوسازی کرده‌ایم. در این طرح وام ۴ درصد به رانندگان پرداخت کردیم که تلاش می‌کنیم تا پایان سال این تعداد را به ۳ هزار تاکسی برسانیم. در این طرح رانندگان تاکسی با هزینه‌ای کم صاحب تاکسی نو می‌شوند. البته مشکلاتی از سوی ایران‌خودرو وجود داشت که برای رفع آن و نوسازی ۱۳۰۰ دستگاه دیگر با وزارت صمت و ایران‌خودرو مکاتبه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: حدود ۸۰-۹۰ دستگاه نیز در تعهد دولتی است که تلاش می‌کنیم آن‌ها را هم تحویل بگیریم. در این راستا نیز طی هفته آتی ۸ دستگاه از این تعداد را تحویل خواهیم گرفت. همچنین در هفته گذشته موفق شدیم قرارداد ۱۵۰ دستگاه اتوبوس را با هزینه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان امضا کنیم. تا در طول این ۸ ماه به تدریج وارد ناوگان کنیم یعنی در عمر این شورا ۱۰ برابر ده سال گذشته اتوبوس خریداری شد.

هوشیار با بیان اینکه در دو ماه آتی، یک نمونه از اتوبوس برقی به تبریز وارد شود ادامه داد: این اتوبوس یک ماه در تبریز تردد خواهد تا اگر مورد تأیید بوده و بر اساس الگویی که تعریف کردیم رضایت‌بخش بود، نسبت به خرید آن اقدام کنیم.

شهردار تبریز با اشاره به عوامل مؤثر در آلودگی هوا خاطرنشان کرد: ما تا امروز حتی یک روز آلوده هم در تبریز نداشته‌ایم که این موضوع تحسین وزیر کشور را هم در پی داشت. یکی از دلایل این موضوع حذف نمک‌پاشی بود. سالانه چندین هزار تن در تبریز نمک‌پاشی صورت می‌گرفت که ما آمدیم و با اساتید دانشگاه تبریز صحبت کردیم تا با روش‌های علمی و عملی این آلودگی را کاهش دهیم. امروز شهرهای مختلف کشور روش تولید و مصرف این محلول را از ما می‌خواهند. امسال هم مقداری قوی‌تر از سال گذشته عمل خواهیم کرد. ما در سال قبل دو دستگاه برای تولید محلول داشتیم و امسال ۱۰ دستگاه برای این امر اختصاص خواهد داشت.

وی افزود: در سال گذشته نمک پاشی حذف شد، امسال هم خرید نمک را ممنوع کردیم. به اضافه اینکه با نوسازی تاکسی‌ها ۷۰۰ تاکسی کاربراتور فرسوده از ناوگان خارج شد. در موضوع آلودگی هوا بحث مازوت سوزی هم بسیار مهم است که از سوی امام‌جمعه محترم پیگیری می‌شود. اگر این مسئله حل شود فکر می‌کنم امسال آلودگی هوا نخواهیم داشت و این مسئله در سلامتی جامعه بسیار مهم است.

هوشیار با اشاره به لزوم استفاده بهینه از روان آب‌ها در سطح شهر اظهار داشت: قنات‌ها و آبخوان‌های تبریز تضعیف شده‌اند. در تبریز ۸ مترمکعب بر ثانیه روان آب وجود دارد که یک مترمکعب از آن جذب و بقیه در دشت تبریز تبخیر می‌شود. برای نخستین بار ایجاد چاه‌های جذبی را در تبریز شروع کردیم و بیش از ۱۵۰ چاه جذبی در سطح شهر به خصوص نقاطی که آب‌گرفتگی و… ایجاد می‌شد، احداث کردیم و جذب آب‌های زیرزمینی می‌شود که در رطوبت و مرغوبیت خاک نیز تأثیرگذار است. شهرهای اصفهان و مشهد نیز بعد از ما این کار را با الگوبرداری شروع کردند.

شهردار تبریز با تأکید بر استفاده از توانمندی مجموعه‌های دانش‌بنیان در مدیریت شهری و رفع مشکلات شهر گفت: در بحث مجموعه دانش‌بنیان نیز ما روزهای چهارشنبه هر هفته جلساتی با این مجموعه‌ها برگزار می‌کنیم که عزیزان در این جلسات ایده‌ها، فکرها و کارهایشان را عرضه می‌کنند و ما هم از بین آن‌ها تعدادی را انتخاب می‌کنیم تا در همایشی که در اردیبهشت‌ماه پیش رو داریم، بحث تجاری‌سازی آن‌ها را عرضه کنیم. خودمان هم از این ایده‌ها و پیشنهادات استفاده می‌کنیم که موارد متعددی را در آینده رونمایی خواهیم کرد.

هوشیار از واردات ۲۰۰ تاکسی برقی برای تقویت ناوگان تاکسیرانی تبریز خبر داده و اظهار داشت: هفته گذشته در خصوص واردات ۲۰۰ تاکسی برقی توافق کردیم که تا دو ماه آتی برای اولین بار وارد تبریز می‌شوند. در موضوع اتوبوس نیز در ۱۰ سال گذشته ۵۱ دستگاه اتوبوس خریداری شده بود اما خوشبختانه از ابتدای شورای ششم تاکنون توانسته‌ایم نزدیک ۳۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری کنیم که از این تعداد، حدود ۲۰۰ دستگاه را تحویل گرفته و راه‌اندازی کرده‌ایم.

“امسال پیوست‌های فرهنگی را با قدرت بیشتری جلو بردیم” وی با بیان این جمله خاطرنشان کرد: امسال نگاه جدی‌تری به بحث ورزش داشتیم. الان ۵۵ پروژه ورزشی با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در حال اجرا داریم که باز هم عموماً در مناطق محروم هستند. اگر این ۵۵ پروژه به پایان برسد سرانه فضای ورزشی‌مان حدود ۲۰ سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند.

پس از ارائه گزارش امیدبخش شهردار تبریز، آیت‌الله آل‌هاشم هم با تقدیر از اقدامات اثربخش شهرداری در کاهش مشکلات مردم، خواستار تقویت خدمات شهرداری در مناطق محروم شد.