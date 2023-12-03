پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات در پی درگذشت اصغر ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی با صدور پیامی درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت میگویم.
آن مرحوم در طول عمر بابرکت و شریف خود پیوسته نام امام حسین علیهالسلام و خاندان شریف نبوی را در هیأت فاطمیون تهران و مجالس عزاداری کرج بر زبان داشت و ان شاءالله در روز محشر نیز با ذکر یا حسین در پیشگاه اربابمان حضرت سیدالشهدا علیهالسلام محشور خواهد شد.
برای خانواده، دوستان و هم هیأتیهای این پیرغلام صاحب نفس، صبری جزیل و برای آن عزیز سفر کرده، رحمت واسعه الهی از درگاه ایزدمنان مسئلت مینمایم.
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