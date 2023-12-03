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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۴

پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات در پی درگذشت اصغر ملکی

پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات در پی درگذشت اصغر ملکی

حجت الاسلام محمد قمی با صدور پیامی درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی با صدور پیامی درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم در طول عمر بابرکت و شریف خود پیوسته نام امام حسین علیه‌السلام و خاندان شریف نبوی را در هیأت فاطمیون تهران و مجالس عزاداری کرج بر زبان داشت و ان شاءالله در روز محشر نیز با ذکر یا حسین در پیشگاه ارباب‌مان حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام محشور خواهد شد.

برای خانواده، دوستان و هم هیأتی‌های این پیرغلام صاحب نفس، صبری جزیل و برای آن عزیز سفر کرده، رحمت واسعه الهی از درگاه ایزدمنان مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 5955974
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • سلمان IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      رحمت خدا بر ایشان

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