پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات در پی درگذشت اصغر ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی با صدور پیامی درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج اصغر ملکی را تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم در طول عمر بابرکت و شریف خود پیوسته نام امام حسین علیه‌السلام و خاندان شریف نبوی را در هیأت فاطمیون تهران و مجالس عزاداری کرج بر زبان داشت و ان شاءالله در روز محشر نیز با ذکر یا حسین در پیشگاه ارباب‌مان حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام محشور خواهد شد.

برای خانواده، دوستان و هم هیأتی‌های این پیرغلام صاحب نفس، صبری جزیل و برای آن عزیز سفر کرده، رحمت واسعه الهی از درگاه ایزدمنان مسئلت می‌نمایم.