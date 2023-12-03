به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زندی با اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به اینکه توجه به سلامت آحاد مختلف جامعه جزو ضروریات بوده و سلامتی جسمی و روحی نخبگان نیز به جهت اهمیت جایگاه آنها جزو اولویت‌های این بنیاد می‌باشد، در این راستا تفاهم نامه همکاری بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی با سلامتکده طب سنتی امضا شد تا برای نخستین بار در سطح کشور، طرح غربالگری سلامت نخبگان در این استان به صورت رایگان انجام گردد.

وی تصریح کرد: بر اساس مفاد این تفاهم نامه مستعدان و نخبگان استان آذربایجان شرقی جهت غربالگری سلامت به سلامتکده طب سنتی معرفی می‌شوند و برای هریک از آنها پرونده سلامت زیر نظر پزشکان حاذق این سلامتکده تشکیل می‌شود.