به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام نتایج نهایی جایزه معماری دیزین ۲۰۲۳ و معرفی بهترین ساختمان‌های جهان، میدان‌گاه مترو جهاد از ایران نیز در میان برندگان قرار گرفت.

جایزه دیزین از معتبرترین جوایز معماری و طراحی در جهان است که در شهر لندن برگزار می‌شود و بهترین طراحان و پروژه‌های معماری سال را معرفی می‌کند.

آنچه بر اعتبار دیزین می‌افزاید و آن را به محل رقابت معماران تراز اول جهان تبدیل کرده است، داوری این جایزه از سوی معماران برجسته‌ای است که بعضی از آن‌ها جایزه پریتزکر یا همان نوبل معماری را از آن خود کرده‌اند.

معیارهایی چون نوآوری، سودمند بودن برای مردم و همچنین توجه به محیط زیست، شرایط اقلیمی و استفاده از عناصر بومی، مواردی است که جایزه دیزین در داوری پروژه‌ها به آن توجه داشته است.

پروژه «میدان‌گاه مترو جهاد» اثر دفتر معماری «کا» (محمد خاوریان) در دسته زیرساخت و حمل ونقل، برنده این رقابت شناخته شد.

در بیانیه هیات داوران جایزه، درباره «میدان‌گاه مترو جهاد» آمده است: این پروژه، فضاهای سخاوتمندانه‌ای را با استفاده از آجرهای دست‌ساز که توسط صنعتگران محلی از مواد بومی ساخته شده، ایجاد کرده است. این ساختمان که به زیبایی طراحی شده از نور و تهویه طبیعی به خوبی استفاده می‌کند تا یک فضای شهری مناسب را رقم بزند.

پیش از این ۸۵ پروژه منتخب معماری در ۱۶ بخش از ۲۸ کشور انتخاب شدند که ۲ پروژه «خانه درون» اثر دفتر معماری الگو و «میدان‌گاه مترو جهاد» استودیو معمار کا نیز در میان نامزدهای نهایی قرار داشت. بریتانیا با داشتن ۲۰ پروژه در میان لیست نهایی بیشترین سهم را دارا بود.

