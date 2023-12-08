  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

فراخوان حماس برای خیزش سراسری مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی

فراخوان حماس برای خیزش سراسری مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به مناسبت سی‌وهفتمین سالروز انتفاضه اول با انتشار بیانیه‌ای از مردم فلسطین در کرانه باختری و فلسطین اشغالی خواست علیه رژیم صهیونیستی دست به قیام عمومی بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز جمعه در سالروز انتفاضه اول با انتشار بیانیه‌ای از تمام مردم فلسطین در کرانه باختری و ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست تا علیه رژیم صهیونیستی دست به قیام عمومی بزنند.

در این بیانیه آمده است: از مردم خود در اراضی ۱۹۴۸ و کرانه باختری می‌خواهیم تا به سمت مسجدالاقصی راهی شوند؛ از جوانان انقلابی در شهرها و روستاها و اردوگاههای کرانه باختری خواستار درگیری با دشمن در ابراز همبستگی با نبرد طوفان الاقصی هستیم».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که: «با طرح‌های اشغالگر نازی و حامیانش در کوچاندن مردممان از خاکشان و تحمیل راه‌حل‌هایی که حق آزادی و زندگی با عزت را از آن‌ها سلب می‌کند، مقابله کرده و آن‌ها را خنثی می‌کنیم؛ همچنین ما بر مخالفت خود با تمامی پروژه‌های شهرک سازی و عادی‌سازی با اشغالگر صهیونیستی که تهدید واقعی برای امنیت و ثبات امت اسلام و جهان است، تأکید می‌کنیم».

کد مطلب 5961062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها