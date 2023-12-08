فراخوان حماس برای خیزش سراسری مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز جمعه در سالروز انتفاضه اول با انتشار بیانیهای از تمام مردم فلسطین در کرانه باختری و ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست تا علیه رژیم صهیونیستی دست به قیام عمومی بزنند.
در این بیانیه آمده است: از مردم خود در اراضی ۱۹۴۸ و کرانه باختری میخواهیم تا به سمت مسجدالاقصی راهی شوند؛ از جوانان انقلابی در شهرها و روستاها و اردوگاههای کرانه باختری خواستار درگیری با دشمن در ابراز همبستگی با نبرد طوفان الاقصی هستیم».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که: «با طرحهای اشغالگر نازی و حامیانش در کوچاندن مردممان از خاکشان و تحمیل راهحلهایی که حق آزادی و زندگی با عزت را از آنها سلب میکند، مقابله کرده و آنها را خنثی میکنیم؛ همچنین ما بر مخالفت خود با تمامی پروژههای شهرک سازی و عادیسازی با اشغالگر صهیونیستی که تهدید واقعی برای امنیت و ثبات امت اسلام و جهان است، تأکید میکنیم».
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