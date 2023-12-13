زلنسکی برای گدایی به آمریکا رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره سفر رییس جمهور اوکراین به آمریکا گفت که ولادیمیر زلنسکی در سفر به ایالات متحده، صرفاً برای حفظ بقای خودش، به طرف آمریکایی التماس خواهد کرد که بودجه بیشتری را برای حمایت از کی یف اختصاص دهد.

زاخارووا در سخنانش افزود که زلنسکی باز هم برای گدایی به آمریکا رفته تا حمایت مالی از «نمایشش» قطع نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری خود گفت: ولادیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین تلاش خواهد کرد تا واشنگتن را برای ادامه کمک‌های مالی به اوکراین در سفرش به آمریکا متقاعد کند.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: در حالی که بحث‌های داغ در کنگره آمریکا در جریان است، زلنسکی بار دیگر از اربابان خود - در واقع، تهیه کنندگان نمایش تراژدیک او - التماس می‌کند که به بودجه سخاوتمندانه خود برای کی یف پایان ندهند.

زاخارووا خاطرنشان کرد: زلنسکی می‌داند که اوکراین دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود. او فقط به آینده سیاسی خود و در واقع بقای خود اهمیت می‌دهد که بدون پول و حمایت ایالات متحده غیرممکن است.

زاخارووا ادامه داد که دلیل دیگری پشت سفر زلنسکی وجود دارد و کانال‌های تلگرامی اوکراین گزارش می‌دهند که در ازای کمک‌های آمریکا به کی‌یف در دریافت کمک‌های نظامی، لازم است تا تمامی شرکت‌ها، زمین‌ها و منابع معدنی اوکراین تحت مدیریت شرکت چندملیتی بلک راک منتقل شود.

پیش از سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین با تاکید بر رصد نشست جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، گفت که مسکو «اطلاعات دقیقی درباره جایگزینی احتمالی زلنسکی در اختیار دارد.»

پسکوف با اشاره به اینکه نتیجه جلسه زلنسکی با بایدن تغییری در شرایط خط مقدم و پیشرفت عملیات نظامی روسیه ایجاد نمی‌کند، گفت: درباره این (جلسه) باید گفت، مهم است که همه بدانند ده‌ها میلیارد دلاری که به اوکراین تزریق شده، هیچ کمکی به موفقیت آنها در میدان نبرد نکرده است.

وی افزود: ده‌ها میلیارد دلاری که اوکراین خواستار تزریق به اقتصادش شده هم به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد.

پسکوف همچنین تاکید کرد که ناکامی‌ها و شکست‌های اوکراین «داد مردم را درآورده و قدرت مقامات این کشور را متزلزل کرده است.»

دیپلمات روس در ادامه این اظهارات، با اشاره به «اطلاعاتی دقیق»، گفت که سرویس اطلاعات خارجی مسکو به این نتیجه رسیده است که غرب در حال تدارک برای جایگزینی زلنسکی است. او جزییات و اطلاعات دیگری درباره این مساله ارایه نکرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فعالیت‌های بیولوژیکی- نظامی ایالات متحده در اوکراین حتی در میان نزدیک ترین متحدانش نیز سوال برانگیز است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در جریان عملیات ویژه، اسنادی دال بر ماهیت خطرناک آزمایش‌های پنتاگون در اوکراین به دست آمده است.

بیانیه مذکور اضافه می‌کند: به دلیل شکست ضدحمله، نیروهای مسلح اوکراین ممکن است از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی (علیه نیروهای روسیه) استفاده کنند.

این بیانیه اضافه می‌کند: سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در حال آماده سازی اقدام تحریک آمیز علیه روسیه با استفاده از مواد سمی هستند. اوکراین در راستای انجام اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه، در ماه‌های اکتبر تا نوامبر مواد شیمیایی از آلمان خریداری کرده است. مسکو در این خصوص هشدار می‌دهد.