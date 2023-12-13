فون درلاین: بروکسل باید نیازهای اوکراین را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، اورزلا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه و در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا ضمن حمایت از اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه خواستار ارایه کمک‌ مالی گسترده به کی‌ یف شد.

رییس کمیسیون اروپا در پارلمان اروپا در استراسبورگ در این خصوص گفت: ما باید آنچه را اوکراین امروز برای حضور قدرتمند نیاز دارد، به این کشور بدهیم تا فردا، زمانی که می‌ خواهد برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه مذاکره کند، بتواند قدرتمندتر ظاهر شود.

اورزلا فون درلاین در ادامه وعده داد که موضوع ارسال کمک های لازم برای اوکراین را در نشست سران اتحادیه اروپا مطرح کرده و از این موضوع نیز دفاع کند.

وی آبان ماه سال جاری اعلام کرده بود که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا آغاز مذاکرات الحاق اوکراین و مولداوی به این اتحادیه و اعطای وضعیت نامزدی به گرجستان از سوی بروکسل را توصیه می‌ کند.

این در حالیست که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز با موضوع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

نخست وزیر مجارستان در این خصوص گفت: تحت هیچ شرایطی نمی گذارم مذاکرات مربوط به پیوستن کشور اوکراین به اتحادیه اروپا آغاز شود.

ویکتور اوربان اضافه کرد که اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا اشتباه کند و مذاکرات پیوستن اوکراین به این اتحادیه را آغاز کند، حتی اگر او تنها فردی از بین ۲۷ تَن از سران کشورهای عضو باشد که با این موضوع مخالف است.