به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال احکام صادر شده از سوی نهادهای غیرورزشی مبنی بر ابطال انتخابات برخی فدراسیون‌ها، وزارت ورزش اقدامات لازم را برای تجدید نظر در این احکام انجام داده است.

بررسی احکام ژیمناستیک و ناشنوایان در شعبه یک تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت

ژیمناستیک و ورزش‌های ناشنوایان دو فدراسیونی هستند که انتخابات آنها توسط دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است. در مورد این دو فدراسیون، وزارت ورزش با ارائه مدارک لازم و دفاعیات حقوقی، درخواست تجدیدنظر خود را مطرح کرد است. این درخواست در شعبه یک تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

حکمی بی تأثیر برای فدراسیون ناشنوایان

البته نتیجه تجدیدنظرخواهی تأثیری به حال فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ندارد چراکه با توجه اقدام اخیر وزیر ورزش مبنی بر تعیین سرپرست برای این فدراسیون، برگزاری مجمع دوباره برای آن باید در دستور کار قرار بگیرد اما فدراسیون ژیمناستیک وضعیتی متفاوت از این حیث دارد.

انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اسفند سال گذشته برگزار شد که طی آن مهران تیشه گران برای دومین دوره رئیس این فدراسیون شد وی اما ۶ آذر سال جاری به دلیل انتشار تصاویری از رقابت دوندگان زن ژاپنی و قزاقستانی با دوندگان ایرانی در مسابقات ناشنوایان که در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، برکنار و علیرضا خسروی به جای او سرپرست فدراسیون شد.

اعلام ابطال انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان پیش از این برکناری انجام شده بود. دیوان عدالت اداری ۲۶ مهر به دلیل اعتراض مطرح توسط کرم‌الله علیمرادی و سعید آرام دو نفر از کاندیداهای انتخابات اسفند فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، نتیجه آن را باطل اعلام کرد.

حکمی تعیین کننده برای ژیمناستیک

انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هم اسفند سال گذشته برگزار شد که طی آن عابد حقدادی رئیس این فدراسیون شد. دیوان عدالت اداری این انتخابات را هم به دلیل مطرح شدن برخی شکایت‌ها باطل اعلام کرد.

نتیجه تجدیدنظرخواهی در مورد حکم ابطال انتخابات فدراسیون ژیمناستیک بسیار تعیین کننده است به خصوص که این فدراسیون پس از ماه‌ها چالش انتخاباتی و دست به دست شدن میان سه سرپرست موفق به تشکیل مجمع انتخاباتی خود شد. اگر حکم دیوان عدالت اداری نهایی شود فدراسیون ژیمناستیک دوباره وارد چاه انتخاباتی خواهد شد.

تجدیدنظرخواهی برای فدراسیون کشتی در انتظار تعیین شعبه

انتخابات فدراسیون کشتی هم باطل اعلام شده است اما از سوی دادگاه حقوقی و عمومی؛ این انتخابات ۲۲ تیر سال جاری برگزار شد اما شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی صدر تهران پس از بررسی اعتراض عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری به روند برگزاری انتخابات، آن را ابطال کرد. علیرضا دبیر در این انتخابات صاحب رأی اعتماد اعضای مجمع شده بود.

در رابطه با فدراسیون کشتی، درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وزارت ورزش مطرح شده است اما هنوز به مرحله تعیین شعبه جهت رسیدگی نرسیده است. وزارت ورزش منتظر است تعیین شعبه انجام شود تا دفاعیات خود را مطرح کند.

مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به ابطال انتخابات کاراته

دیوان عدالت اداری اما در جدیدترین اقدام انتخابات فدراسیون کاراته را هم باطل اعلام کرد. برگزاری این انتخابات هم مربوط به اسفند سال گذشته می‌شود. هومان عسگری و سیدحسن طباطبایی تنها کاندیداهای تأیید صلاحیت شده بودند. در آن انتخابات طباطبایی با رأی مثبت اعضای مجمع متصدی فدراسیون شد. هومان عسگری در محل مجمع غیبت داشت که به منزله انصراف تلقی شد اما حالا اعتراض او منجر به اعلام نتیجه انتخابات شده است.

در مورد این رأی هم مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی در نظرگرفته خواهد شد که فدراسیون کاراته و وزارت ورزش می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد لازم از آن برای دفاع از انتخابات خود استفاده کنند.