به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان به مصطفی نکولعل آزاد برای ریاست چهارساله این فدراسیون رأی دادند. مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان دوشنبه ۲۱ اسفندماه به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
امید سعیدی، قادر تیموری، مصطفی نکولعلآزاد و مسعود فراهانی، از کاندیداهای انتخاب ریاست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان بودند که سعیدی و تیموری در این انتخابات انصراف دادند.
تعداد اعضای مجمع ۵۲ نفر بود که ۵۰ نفر حاضر شدند، همچنین احمد نامنی سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیونها و مناف هاشمی دبیر کمیته ملی المپیک نیز در این مجمع حضور داشتند.
در این مجمع انتخاباتی مصطفی نکولعلآزاد با کسب ۳۵ رأی به مدت چهار سال به عنوان رییس فدراسیون ورزش ناشنوایان انتخاب شد.
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