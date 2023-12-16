حمله نظامیان صهیونیست به منازل مسکونی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست مانند روزهای گذشته به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

این عناصر نظامی به شهر طولکرم، منطقه الخضر واقع در غرب شهر بیت لحم و اردوگاه عقبه جبر واقع در جنوب غرب شهر اریحا حمله کردند. نظامیان صهیونیست به منازل مسکونی شهروندان فلسطینی در خیابان عمان واقع در نابلس نیز حمله کردند.

این حمله اشغالگران به همراه تجهیزات نظامی به نابلس صورت گرفت. اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس نیز شاهد یورش گسترده این نظامیان صهیونیست بود و یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله این متجاوزان در اردوگاه بلاطه زخمی شد.

بولدورزهای ارتش رژیم صهیونیستی به محض ورود به این اردوگاه اقدام به تخریب زیرساخت ها و جاده های آن کردند.

باشگاه اسرای فلسطین روز گذشته اعلام کرد نظامیان اشغالگر صهیونیست از روز گذشته ۱۶ فلسطینی دیگر را در کرانه باختری بازداشت کردند. شمار کلی بازداشت شدگان در کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته به ۴۴۲۰ نفر افزایش یافته است.

یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از بازداشت بی دلیل ده ها جوان فلسطینی در کرانه باختری خاموش کردن شعله هرگونه مقاومت در این منطقه و گسترش ترس و وحشت در میان ساکنان آن در کنار افزایش تعداد اسرای فلسطینی است.

نظامیان صهیونیست همچنین در جدیدترین اقدام هتاکانه خود در شهر جنین به داخل یک مسجد در این شهر حمله کرده و مراسم یهودی در این مسجد برگزار کردند.

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: اشغال یک مسجد در کرانه باختری و برگزاری مراسم یهودیان داخل آن توسط نظامیان اسراییل یک جنایت شنیع است که منجر به تشدید تنش ها می شود.