به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی بامداد یکشنبه از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر «طولکرم» در کرانه باختری خبر دادند.

جوانان فلسطینی برای جلوگیری از پیشروی و عملیات اشغالگران، با سلاح گرم با آنها درگیر شدند.

بر این اساس، درگیری‌های مسلحانه در حوالی اردوگاه «نور شمس» در طولکرم رخ داده فلسطینی‌ها خودروهای اشغالگر را با وسایل انفجاری هدف قرار دادند.

گروه مقاومت «کتیبه طولکرم» نیز اعلام کرد که رزمندگان آن با استفاده از بمب‌های «الامیر -۱» در حال مقابله با یورش صهیونیست‌ها به طولکرم و اردوگاه‌های آوارگان هستند.

به نوشته خبرگزاری «شهاب»، بولدوزرهای اشغالگران در حال تخریب زیرساخت‌ها در طولکرم و اردوگاه نور شمس هستند.

از سوی دیگر خبر می‌رسد که یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «دیر عمار» در غرب رام الله ادامه دارد و در جریان این حملات یک جوان فلسطینی به شهادت رسیده و دو نفر زخمی شدند.