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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۱

اهداف سفر هیات دیپلماتیک کره‌شمالی به چین

اهداف سفر هیات دیپلماتیک کره‌شمالی به چین

یک هیات دیپلماتیک از کره‌ شمالی برای گفتگو درباره راه‌های تقویت و توسعه همکاری‌های پیونگ‌یانگ با چین به پکن سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رسانه دولتی کره شمالی ( KCNA) امروز شنبه اعلام کرد در حالی که پیونگ یانگ به آرامی مرزهای خود را باز می کند و تجارت با همسایگان خود را پس از همه گیری کووید- ۱۹ ازسرمی گیرد، یک هیات دیپلماتیک از این کشور برای گفتگو در مورد تقویت همکاری ها از چین دیدن کرد.

رسانه دولتی کره شمالی در بیانیه ای بدون اشاره به جزییات این سفر اعلام کرد که پاک میونگ هو معاون وزیر امور خارجه کره شمالی و سون ویدونگ همتای چینی وی در مورد تقویت همکاری های راهبردی و روابط دوجانبه گفتگو کردند.

بنا بر گزارش خبرگزاری مرکزی کره‌، دو طرف در مورد تقویت روابط خود در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک در سال آینده و همچنین موضوعات مرتبط با منافع مشترک و تقویت همکاری های راهبردی تبادل‌نظر کردند.

سخنگوی وزارت خارجه چین پیشتر در بیانیه ای روابط میان پکن و پیونگ‌یانگ را در مسیر پیشرفت ارزیابی کرده بود.

«مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده بود که چین و کره شمالی تلاش می کنند تا تبادلات و همکاری‌های کلی میان دو کشور را تعمیق بخشند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرده بود که چین و کره شمالی همسایگانی با روابط دوستانه هستند که از مسیر کوه ها و رودخانه ها به هم متصل شده اند. روابط دوجانبه در حال پیشرفت است.

کد مطلب 5968550

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