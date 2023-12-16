به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایمان حسنوند با اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر پاک ۱۴ شهید گمنام در اهواز اظهار کرد: این محدویت‌های ترافیکی از ساعت هشت صبح فردا یکشنبه اعمال می‌شود.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی شامل خیابان سلمان فارسی از سه راه آزادگان تا سه راهی سلمان فارسی (نیش یلوار آیت الله بهبهانی)، خیابان سی متری از تقاطع امام‌شریعتی به سمت تقاطع سلمان فارسی، کلیه خیابان‌های منتهی به سلمان فارسی و خیابان شریعتی جنوبی به سمت تقاطع سلمان از نبش خیابان کافی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز گفت: رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین بلوار آیت الله بهبهانی مسیر جنوب به شمال و بالعکس، ساحلی شرقی مسیر شمال به جنوب و بالعکس و خیابان ابوذر مسیر شرق به غرب و بالعکس استفاده کنند.