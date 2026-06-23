به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بیوسه عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز تاسوعا تا پایان مراسم عاشورا در معابر منتهی به مسیرهای اصلی برگزاری مراسم در اهواز اعمال میشود.
وی تصریح کرد: خیابان ۳۰ متری از تقاطع زند تا مرقد علی بن مهزیار، خیابان سلمان فارسی از نبش آزادگان تا بلوار آیتالله بهبهانی، خیابان ۲۴ متری از نبش اهوازیان تا مرقد علی بن مهزیار، خیابان نهجالبلاغه از ۳۰ متری تا پل هفتم و کلیه معابر منتهی به ۳۰ متری از سمت غرب و شرق مشمول این محدودیتها هستند.
رئیس پلیس راهور اهواز ادامه داد: به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان و کاهش بار ترافیکی، مسیرهای جایگزین شامل بلوار ساحلی شرقی در مسیر شمال به جنوب و بالعکس، بلوار آیتالله بهبهانی در مسیر شمال به جنوب و بالعکس و خیابان اباذر در مسیر غرب به شرق و بالعکس پیشبینی شده است.
سرهنگ بیوسه بیان کرد: استفاده از وسایل حملونقل عمومی، صبوری در ترافیک و توجه به دستورات عوامل انتظامی و راهور، نقشی کلیدی در برگزاری باشکوه مراسم و حفظ سلامت عزاداران دارد و از همه شهروندان انتظار میرود با رعایت قوانین، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری رسانند.
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