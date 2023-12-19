  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

تاریخ سازی ملوان همراه با تارتار

تاریخ سازی ملوان همراه با تارتار

تیم فوتبال ملوان با پیروزی برابر مس رفسنجان، دو رکورد تاریخی برای خود در لیگ برتر ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و ملوان روز گذشته دوشنبه ۲۸ آذر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۴ بر یک به صورت انزلی چی ها به پایان رسید.

ملوان با کسب این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و موقتاً به رده چهارم جدول صعود کرد. شاگردان مهدی تارتار با این پیروزی دست به کار بزرگی زدند و دو رکورد تاریخی را به ثبت رساندند.

ملوان در این بازی به بهترین پیروزی خارج از خانه خود در تاریخ لیگ برتر دست یافت. همچنین آمار گل زده ملوان به ۱۹ گل رسید که بهترین عملکرد این تیم تا هفته سیزدهم در تاریخ لیگ برتر است.

ملوانی‌ها در هفته چهاردهم و در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبان تراکتور خواهند بود که با توجه به جایگاه دو تیم در جدول بسیار حساس خواهد بود.

کد مطلب 5970758
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها