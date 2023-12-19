تاریخ سازی ملوان همراه با تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و ملوان روز گذشته دوشنبه ۲۸ آذر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۴ بر یک به صورت انزلی چی ها به پایان رسید.

ملوان با کسب این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و موقتاً به رده چهارم جدول صعود کرد. شاگردان مهدی تارتار با این پیروزی دست به کار بزرگی زدند و دو رکورد تاریخی را به ثبت رساندند.

ملوان در این بازی به بهترین پیروزی خارج از خانه خود در تاریخ لیگ برتر دست یافت. همچنین آمار گل زده ملوان به ۱۹ گل رسید که بهترین عملکرد این تیم تا هفته سیزدهم در تاریخ لیگ برتر است.

ملوانی‌ها در هفته چهاردهم و در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبان تراکتور خواهند بود که با توجه به جایگاه دو تیم در جدول بسیار حساس خواهد بود.